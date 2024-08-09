Від початку року НАБУ і САП ініціювали понад 300 нових розслідувань, у тому числі і проти високопосадовців

За цей період завдяки відомствам отримали покарання 36 корупціонерів.

Директор НАБУ Семен Кривонос та очільник САП Олександр Клименко прозвітували про діяльність своїх відомств за 2024 рік.

Про це йдеться у повідомленні НАБУ.

"НАБУ і САП у першій половині 2024 року продовжили викривати багатомільйонні схеми та високопосадову корупцію", зазначається у повідомленні.

Загалом у першому півріччі 2024 року:

323 нових розслідування

166 підозрюваних

131 обвинувачений

36 покараних корупціонерів

Економічний ефект від діяльності НАБУ і САП у І півріччі 2024 року сягнув понад 3,7 млрд грн.

Зокрема у справах НАБУ і САП:

понад 3,3 млрд грн зекономлено при закупівлі БпЛА для ЗСУ;

83,1 млн грн скеровано на допомогу війську;

209,3 млн грн відшкодовано державі;

102,3 млн грн конфісковано в дохід держави.

На брифінгу НАБУ Семен Кривонос наголосив на необхідності якнайшвидшого проведення незалежного аудиту діяльності НАБУ за принципами прозорості та відкритості.

Керівник САП Олександр Клименко зазначив, що з березня поточного року Антикорупційна прокуратура розпочала функціонування як окрема від Офісу Генерального прокурора юридична особа. Структура розпочала оновлення колективу та запустила конкурсний добір на посади прокурорів.

На брифінгу згадали справу ексголови аграрного комітету Верховної Ради Сольського, якого разом зі спільниками викрили на заволодінні землею вартістю 291 млн грн та спробі заволодіти угіддями ще на 190 млн грн.

Також нагадали про справу Пашинського, коли топпосадовець Адміністрації Президента України організував оборудку із заволодіння арештованими нафтопродуктами на 967 млн грн.

Сімом особам повідомили про підозру у привласненні під час війни на закупівлі силових трансформаторів майже 100 млн грн. Ще одну злочинну групу викрили на заволодінні 160 млн грн державних та міжнародних коштів, виділених на відновлення Харкова. За даними джерел LB.ua, йдеться зокрема про Артема Шила.

Детективи та прокурори також викрили заволодіння електроенергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» на 716 млн грн, заподіяння 211 млн грн збитків АТ «Укргазвидобування» та схему, реалізовану злочинною організацією на Чернівецькій митниці, через яку держава зазнала 290 млн грн збитків.

Народного депутата та ексзаступника голови Офісу Президента було притягнуто до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення на 11 млн грн та 15,7 млн грн відповідно.