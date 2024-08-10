Внаслідок операції пошкоджень також зазнали ще три плавзасоби загарбників.

У ніч на 9 серпня поблизу бійці спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Group 13" за допомогою ударного морського дрона "MAGURA V5" знищили швидкісний катер проєкту КС 701 типу "Тунець" біля Чорноморського у Криму.

Про це повідомляє ГУР МО.

“Внаслідок операції пошкоджень також зазнали ще три плавзасоби загарбників. Їхній тип встановлюється”, — додали розвідники.

За інформацією ГУР МО, це не перший впольований біля берегів Криму ворожий катер, два російські судна типу "Тунець" розвідники знищили, а ще два пошкодили у травні 2024 року.

Швидкісні транспортно-десантні катери проєкту КС 701 росіяни в Криму використовували для патрулювання акваторії та логістики.

Розвідники подякували усім громадянам України, хто долучився до благодійного проєкту “Маґури для ГУР”. За допомогою морських дронів "MAGURA V5" успішно уражено 18 російських суден, дев’ять з них ― знищені.

Польські науковці оприлюднили результати дослідження найрезультативніших морських дронів у війні РФ проти України. Вони дійшли висновку, що український дрон Magura V5 знищив найбільше кораблів росіян за час повномасштабної агресії.