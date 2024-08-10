Сили оборони ліквідували ще 1160 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.08.24 орієнтовно склали:

Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

За добу ЗСУ ліквідували 1160 окупантів, знищили 7 танків та 59 ворожих засобів ППО.

Від початку вторгнення Росія втратила близько 589 700 військових.

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