Сили оборони ліквідували ще 1160 російських окупантів

За добу ЗСУ ліквідували 1160 окупантів, знищили 7 танків та 59 ворожих засобів ППО.
Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 589 700 (+1160) осіб,
- танків ‒ 8441 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16350 (+9) од,
- артилерійських систем – 16605 (+69) од,
- РСЗВ – 1143 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 918 (+2) од,
- літаків – 366 (+0) од,
- гелікоптерів – 327 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13372 (+47),
- крилаті ракети ‒ 2425 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22453 (+82) од,
- спеціальна техніка ‒ 2789 (+20)
Дані уточнюються.