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Сили оборони ліквідували ще 1160 російських окупантів

Від початку вторгнення Росія втратила близько 589 700 військових.

Сили оборони ліквідували ще 1160 російських окупантів
Фото: EPA/UPG

За добу ЗСУ ліквідували 1160 окупантів, знищили 7 танків та 59 ворожих засобів ППО.

Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.08.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу ‒ близько 589 700 (+1160) осіб,
  • танків  ‒ 8441 (+7) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 16350 (+9) од,
  • артилерійських систем  –  16605 (+69) од,
  • РСЗВ  – 1143 (+1) од,
  • засоби ППО  ‒ 918 (+2) од,
  • літаків  – 366 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 327 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 13372 (+47),
  • крилаті ракети  ‒ 2425 (+1),
  • кораблі /катери  ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни  - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 22453 (+82) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 2789 (+20)

Дані уточнюються.

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