Залежно від відстані до фронту, на територіях будуть діяти два графіки комендантської години.

З 12 серпня на Донеччині почнуть діяти нові правила комендантської години (ілюстративне фото)

На території Донецької області з 12 серпня почнуть діяти нові правила комендантської години.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“Відповідне розпорядження підписав сьогодні на виконання директиви Командувача оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця”, - написав Філашкін.

Залежно від відстані до фронту, на територіях будуть діяти два графіки комендантської години:

у населених пунктах, віддалених від лінії фронту більше, ніж на 10 кілометрів, — з 21:00 до 05:00;

у населених пунктах, розташованих від лінії фронту менше, ніж на 10 кілометрів, — з 17:00 до 09:00.

Довга комендантська година встановлена, зокрема, у містах Вугледар, Гірник, Красногорівка, Мирноград, Новогродівка, Селидове, Українськ, Сіверськ, Часів Яр, Торецьк.

“Закликаю всіх, хто досі залишається на Донеччині, дотримуватися комендантської години та уникати масових скупчень людей. Але найкращий вихід — евакуюватися до більш безпечних регіонів України!” - написав Філашкін.

Повний список населених пунктів із довгою комендантської годиною.

Волноваський район

Вугледарська громада:

м. Вугледар

с. Водяне

с. Новоукраїнка

с. Пречистівка

Великоновосілківська громада

с-ще Велика Новосілка

с. Благодатне

с. Времівка

с. Зелене Поле

с. Золота Нива

с. Макарівка

с. Нескучне

с. Новопіль

с. Новосілка

с. Рівнопіль

с. Сторожеве

Покровський район

Гродівська громада

с-ще Гродівка

с. Балаган

с. Баранівка

с. Веселе

с. Вовче

с. Воздвиженка

с. Євгенівка

с. Єлизаветівка

с. Журавка

с. Красний Яр

с. Іванівка

с. Крутий Яр

с. Лисичне

с-ще Лозуватське

с. Малинівка

с. Миколаївка

с. Миролюбівка

с. Михайлівка

с. Московське

с-ще Новоекономічне

с. Новоолександрівка

с. Новоторецьке

с. Прогрес

с. Промінь

с. Сергіївка

с. Свиридонівка

с. Тимофіївка

Курахівська громада

м. Гірник

с-ще Курахівка

с-ще Гостре

с-ще Острівське

с. Дальнє

с. Вовченка

с-ще Іллінка

с. Степанівка

Мар’їнська громада

м. Красногорівка

с. Желанне Перше

с. Желанне Друге

с. Олександропіль

с. Максимільянівка

с. Єлизаветівка

с. Іллінка

с. Романівка

с. Катеринівка

с. Зоряне

с. Антонівка

с. Костянтинівка

Мирноградська громада

м. Мирноград

Новогродівська громада

м. Новогродівка

с. Лісівка

с. Маринівка

с. Михайлівка

с. Долинівка

с. Галицинівка

с. Карлівка

с. Миколаївка

с-ще Комишівка

с. Завітне

с. Калинове

с. Новожеланне

с. Орлівка

с-ще Птиче

с. Мемрик

Очеретинська громада

с. Новоселівка Перша

с-ще Желанне

с. Олександропіль

с. Пантелеймонівка

с. Межове

с. Скучне

с-ще Невельське

с. Яснобродівка

Селидівська громада

м. Селидове

м. Українськ

Краматорський район

Лиманська громада

с. Колодязі

с. Ставки

с. Терни

с. Торське

с. Новосадове

с-ще Зарічне

с. Мирне

с. Ямполівка

Миколаївська громада

с. Тихонівка

Іллінівська громада

с. Калинове

с. Стара Миколаївка

с. Гнатівка

с. Романівка

с. Катеринівка

с. Клебан-Бик

с. Зоря

с. Зелене Поле

с. Олександропіль

с. Тарасівка

с. Водяне Друге

с. Березівка

с. Новополтавка

с. Новооленівка

Костянтинівська громада

с. Новомаркове

с. Неліпівка

с. Ближня Диліївка

с. Дальня Диліївка

с. Маркове

с. Біла Гора

с. Ступочки

с. Олександро-Шультине

с. Майське

с. Федорівка

с. Миколаївка

с-ще Червоне

с. Предтечине

с. Віролюбівка

с. Подільське

с-ще Стінки

Бахмутський район

Званівська громада

с. Званівка

с. Верхньокам’янське

с. Переїзне

с. Кузьминівка

с. Іванодарівка

Сіверська громада

м. Сіверськ

с. Григорівка

с. Дронівка

с. Платонівка

с. Свято-Покровське

с. Серебрянка

Часовоярська громада

м. Часів Яр

с. Григорівка

с. Калинівка

Соледарська громада

с. Бондарне

с. Міньківка

с. Никифорівка

с. Оріхово-Василівка

с. Пазено

с. Привілля

с. Роздолівка

с. Федорівка

с. Федорівка Друга

с. Васюківка

с. Голубівка

с. Діброва

с. Хромівка

Торецька громада

м. Торецьк

с. Дачне

с. Диліївка

с. Дружба

с. Щербинівка

с. Кримське

с. Леонідівка

с. Неліпівка

с. Петрівка

с. Суха Балка

с. Валентинівка

с. Юр'ївка

м. Залізне

с-ще Нью-Йорк

с-ще Південне

с-ще Північне

с. Шуми