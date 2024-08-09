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Росіяни обстріляли з артилерії Херсонщину

Поранення отримав 55-річний чоловік.

Росіяни обстріляли з артилерії Херсонщину
Росіяни обстріляли з артилерії Херсонщину (ілюстративне фото)

Ввечері 9 серпня російська армія вдарила з артилерії по Білозерській громаді Херсонської області. 

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“Медична допомога знадобилась 55-річному чоловіку, котрий потрапив під удар на подвір’ї власного будинку”, - зазначили в ОВА. 

Чоловік отримав поранення обличчя, плеча, стегна та живота. 

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“Швидка” доставила пораненого мешканця Херсонщини до лікарні.

  • Сьогодні, 9 серпня, російська окупаційна армія скинула вибухівку з дрона у Широкій Балці Херсонської області, постраждав 62-річний чоловік.

  • Сьогодні ввечері, 9 серпня, росіяни атакували Антонівку Херсонської області, поранений чоловік.

  • У Зеленівці на Херсонщині російські війська атакували житловий будинок. 

  • Нині стало відомо, що у Бериславі загинув чоловік. Місто російська армія атакувала безпілотником.

  • Того ж дня у Херсоні окупанти обстріляли з дрона цивільну автівку, поранена жінка.
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