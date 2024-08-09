Росіяни обстріляли з артилерії Херсонщину

Ввечері 9 серпня російська армія вдарила з артилерії по Білозерській громаді Херсонської області.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
“Медична допомога знадобилась 55-річному чоловіку, котрий потрапив під удар на подвір’ї власного будинку”, - зазначили в ОВА.
Чоловік отримав поранення обличчя, плеча, стегна та живота.
“Швидка” доставила пораненого мешканця Херсонщини до лікарні.
- Сьогодні, 9 серпня, російська окупаційна армія скинула вибухівку з дрона у Широкій Балці Херсонської області, постраждав 62-річний чоловік.
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Сьогодні ввечері, 9 серпня, росіяни атакували Антонівку Херсонської області, поранений чоловік.
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У Зеленівці на Херсонщині російські війська атакували житловий будинок.
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Нині стало відомо, що у Бериславі загинув чоловік. Місто російська армія атакувала безпілотником.
- Того ж дня у Херсоні окупанти обстріляли з дрона цивільну автівку, поранена жінка.