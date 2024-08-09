Росіяни обстріляли з артилерії Херсонщину

Нині стало відомо, що у Бериславі загинув чоловік. Місто російська армія атакувала безпілотником.

У Зеленівці на Херсонщині російські війська атакували житловий будинок.

“Медична допомога знадобилась 55-річному чоловіку, котрий потрапив під удар на подвір’ї власного будинку”, - зазначили в ОВА.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА .

Ввечері 9 серпня російська армія вдарила з артилерії по Білозерській громаді Херсонської області.

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