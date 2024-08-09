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З'явилися супутникові знімки з наслідками атаки ЗСУ по аеродрому "Липецьк" у РФ

Частина приміщень на летовищі повністю зруйнована.

З'явилися супутникові знімки з наслідками атаки ЗСУ по аеродрому "Липецьк" у РФ
Наслідки обстрілу аеродрому Липецьк у Росії

Супутникові знімки Planet Labs за 9 серпня відображають наслідки атаки українських військових на російський аеродром "Липецьк", повідомляють "Схеми".

На знімках видно, що частина приміщень на летовищі повністю зруйнована. Їх росіяни могли використовувати як склади. Також на цій території могла бути пожежа.

Наслідки обстрілу аеродрому Липецьк у Росії
Наслідки обстрілу аеродрому Липецьк у Росії

Наслідки обстрілу аеродрому Липецьк у Росії
Наслідки обстрілу аеродрому Липецьк у Росії

Крім того, можна запримітити дві вирви як наслідок влучання ракет або ж дронів, які застосували ЗСУ.

  • Зранку 9 серпня Генеральний штаб підтвердив український удар по ворожому аеродрому в Липецьку, де базувалися літаки Су-34, Су-35 та МіГ-3. Результати удару ще підтверджують, але відомо про ураження складу з керованими авіабомбами.
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