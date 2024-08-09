Супутникові знімки Planet Labs за 9 серпня відображають наслідки атаки українських військових на російський аеродром "Липецьк", повідомляють "Схеми".
На знімках видно, що частина приміщень на летовищі повністю зруйнована. Їх росіяни могли використовувати як склади. Також на цій території могла бути пожежа.
Крім того, можна запримітити дві вирви як наслідок влучання ракет або ж дронів, які застосували ЗСУ.
- Зранку 9 серпня Генеральний штаб підтвердив український удар по ворожому аеродрому в Липецьку, де базувалися літаки Су-34, Су-35 та МіГ-3. Результати удару ще підтверджують, але відомо про ураження складу з керованими авіабомбами.