Супутникові знімки Planet Labs за 9 серпня відображають наслідки атаки українських військових на російський аеродром "Липецьк", повідомляють "Схеми".

На знімках видно, що частина приміщень на летовищі повністю зруйнована. Їх росіяни могли використовувати як склади. Також на цій території могла бути пожежа.

Наслідки обстрілу аеродрому Липецьк у Росії

Наслідки обстрілу аеродрому Липецьк у Росії

Крім того, можна запримітити дві вирви як наслідок влучання ракет або ж дронів, які застосували ЗСУ.