Суд над настоятелем Святогірської лаври УПЦ МП переносили, аби зібрати п'ятьох адвокатів митрополита

8 серпня судове засідання перенесли через те, шо не всі п'ятеро адвокатів Арсенія зявились до суду.

У Донецькій області розпочався судовий процес щодо настоятеля Свято-Успенської Святогірської лаври УПЦ МП митрополита Арсенія, якого підозрюють у здачі окупантам позицій ЗСУ під час літургій.

Про це повідомила керівниця пресслужби ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Галина Прищепа, пише "Укрінформ".

"Суд ще триває. Настоятеля Святогірської лаври привозять у Слов'янський міськрайонний суд", — сказала Прищепа.

За інформацією Галини Прищепи, учора, 8 серпня, проходило підготовче засідання суду. Однак зна прохання митрополита, засідання перенесли на 9 серпня через те, що не всі п’ять адвокатів настоятеля прибули до суду.

Справа митрополита Святогірської лаври УПЦ МП Арсенія

Під час однієї з літургій клірик "здав" окупантам розташування блокпостів Сил оборони у Краматорському районі на Донеччині. Тоді вікарій під відеозапис назвав прихожанам адреси блокпостів українських військ.

За що йому і було повідомлено про підозру за ч. 2 ст.114-2 (Несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух зброї, озброєння, бойових припасів та підрозділів ЗСУ) Кримінального кодексу України.

25 квітня настоятеля Святогірської Свято-Успенської лаври УПЦ МП Арсенія взяли під варту.

Наприкінці червня кримінальну справу щодо настоятеля Свято-Успенської Святогірської лаври УПЦ МП митрополита Арсенія, який підозрюється у здачі окупантам позицій ЗСУ скерували до суду.

Хто такий митрополит Арсеній