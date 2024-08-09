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Суд над настоятелем Святогірської лаври УПЦ МП переносили, аби зібрати п'ятьох адвокатів митрополита

8 серпня судове засідання перенесли через те, шо не всі п'ятеро адвокатів Арсенія зявились до суду.

Суд над настоятелем Святогірської лаври УПЦ МП переносили, аби зібрати п'ятьох адвокатів митрополита
настоятель Святогірської лаври УПЦ (МП) митрополит Арсеній
Фото: Святогірська лавра

У Донецькій області розпочався судовий процес щодо настоятеля Свято-Успенської Святогірської лаври УПЦ МП митрополита Арсенія, якого підозрюють у здачі окупантам позицій ЗСУ під час літургій.

Про це повідомила керівниця пресслужби ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Галина Прищепа, пише "Укрінформ".

"Суд ще триває. Настоятеля Святогірської лаври привозять у Слов'янський міськрайонний суд", — сказала Прищепа.

За інформацією Галини Прищепи, учора, 8 серпня, проходило підготовче засідання суду. Однак зна прохання митрополита,  засідання перенесли на 9 серпня через те, що не всі п’ять адвокатів настоятеля прибули до суду.

Справа митрополита Святогірської лаври УПЦ МП Арсенія

  • За що йому і було повідомлено про підозру за ч. 2 ст.114-2 (Несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух зброї, озброєння, бойових припасів та підрозділів ЗСУ) Кримінального кодексу України.
  • 25 квітня настоятеля Святогірської Свято-Успенської лаври УПЦ МП Арсенія взяли під варту.
  • Наприкінці червня кримінальну справу щодо настоятеля Свято-Успенської Святогірської лаври УПЦ МП митрополита Арсенія, який підозрюється у здачі окупантам позицій ЗСУ скерували до суду.

Хто такий митрополит Арсеній

  • Народився 21 червня 1968 року в селищі Поросозеро, Карелія. Закінчив Московську духовну семінарію. У 1992 році був рукопокладений в сан диякона та в сан ієрея, а пізніше - пострижений в чернецтво та визначений другим священником до Петропавлівського храму м. Красний Лиман. У 1993 році Арсенія перевели в число братії Свято-Успенського монастиря та призначили на посаду благочинного обителі. У 1995 році - намісником Святогірського монастиря із возведенням в сан ігумена. Того ж року возведений в сан архімандрита.
  • У 2005 році Арсеній став єпископом Святогірським, вікарієм Горлівської єпархії. У 2007 році лавру було екстериторіально підпорядковано Донецькій єпархії, тому став вікарієм Донецької єпархії.
  • У 2010 році піднесений в сан архієпископа, а в 2015 - митрополита.
  • У 2014-2015 роках лавра в якій він служив, негласно підтримувала бойовиків.
  • У 2018 році Арсеній заявив, що війну почала Україна, а не росія. Характеризував війну як "громадянський конфлікт".
  • У 2020 році у Святогірській лаврі, де Арсеній був намісником, пройшов форум "люди миру". Форум за задумом УПЦ МП мав "примирити ворогуючі сторони".
  • У 2019 році журналісти побували у церковних магазинах при лаврі та побачили там антивакцинаторську літературу, брошури проти інших українських церков та української мови. Того ж року митрополит Арсеній проігнорував карантинні обмеження під час богослужінь. Відтак, у Великодню ніч до Лаври прийшли сотні вірян, частина з яких не мали захисних масок. У зв’язку з цим поліція почала розслідування через порушення санітарних правил.
  • 28 грудня 2022 року громадянство Ігоря Яковенка (митрополита Арсенія) та ще 12 представників УПЦ МП було призупинене президентським указом.
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