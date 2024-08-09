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Росія вдарила по супермаркету і пошті в Костянтинівці. 11 убитих, 44 поранених (доповнено)

Удару завдали з авіації.

Росія вдарила по супермаркету і пошті в Костянтинівці. 11 убитих, 44 поранених (доповнено)
Фото: Андрій Єрмак у Telegram

Росія посеред дня вдарила по супермаркету та пошті в Костянтинівці, повідомили в ОВА. Станом на 15:11 відомо вже про 11 загиблих, 44 поранених, повідомили в ДСНС.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України), повідомили в Офісі генпрокурора. За даними слідства, об 11:05, росіяни завдали, ймовірно, авіаудару по Костянтинівці (спершу в ОВА писали про артилерію).

"Окупанти влучили по місцевому торговельному центру, де знаходились продовольчі та господарські магазини. В результаті атаки ворога загинули 11 людей. Щонайменше 37 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості. Їм надається невідкладна медична допомога", – повідомили в Офісі генпрокурора. 

Пошкоджено торгові приміщення, житлові будинки й авто.

Розбір завалів триває. Наслідки влучання засобів ураження по місту та кількість постраждалих уточнюються.

Фото: Офіс генпрокурора

"Встановлено, що ворог завдав по місту авіаудару ракетою Х-38 і влучив у супермаркет. За попередніми підрахунками, окрім цього супермаркету, пошкоджено 4 приватні будинки, 9 крамниць, автомийка, Нова пошта, торгівельні павільйони і 12 автівок. Органи влади, поліція, рятувальники, медики продовжують працювати на місці цього злочину", – повідомляв голова ОВА. 

Нова пошта повідомила, що під удар потрапило їхнє вантажне відділення. Співробітники живі.

За попередніми даними, частина посилок уціліла. 

Учора в Костянтинівці росіяни вбили обстрілами двох цивільних громадян. 

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