Їх викрили прикордонники під час переміщення через кордон 22 кг смоли канабісу вартістю близько 13 млн грн.

На Волині суд арештував злочинну групу, яка безпілотником переміщала через кордон до Білорусі смолу канабісу, повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, жителі Ковельського району налагодили механізм контрабанди смоли канабісу з України у Білорусь за допомогою безпілотників.

Увечері 8 лютого 2023 року їх було викрито військовослужбовцями 6 Волинського прикордонного загону під час незаконного переміщення через кордон 22 кг смоли канабісу.

Безпілотник та наркотичний засіб, вартість якого становить близько 13 млн грн, вилучені. Також у підозрюваних вилучили транспортні засоби, мобільні телефони, комп’ютерну техніку.

На вилучене майно, земельну ділянку, яка належить на праві власності одному із членів організованої групи, накладено арешт.

Наразі чотирьом підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.