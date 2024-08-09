Головне за ніч та ранок п’ятниці, 9 серпня: понад 100 боєзіткнень, удар по аеродрому в Липецьку, вибухи в Криму

Генеральний штаб підтвердив український удар по ворожому аеродрому в Липецьку, де базувалися літаки Су-34, Су-35 та МіГ-3. Результати удару ще підтверджують, але відомо про враження складу з керованими авіабомбами.

На сторінці Генштабу в Facebook повідомили, що також вразили низку об'єктів поблизу аеродрому. Зафіксовано декілька джерел загоряння, здійнялася сильна пожежа та спостерігалася багаторазова детонація.

"Окрім цього, наші підрозділи завдали ударів по зенітних ракетних дивізіонах рф на тимчасово окупованій території Донецької області. Зокрема, бойова робота здійснювалася по трьох радарах противника: двох – від комплексів С-350 та одному С-300. Підтверджено точне влучання та знищення одного радару ЗРК С-350. Щодо інших двох цілей інформація наразі уточнюється. Водночас, зафіксовано припинення роботи всіх трьох радарів ворога після ударів", – йдеться у повідомленні.

До бойової роботи залучали підрозділи ракетних військ, Сил спеціальних операцій, сили й засоби Служби безпеки України та Сил безпілотних систем Збройних Сил України.

Генеральний штаб ЗСУ також повідомляє, що минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення. Росія завдала 73 авіаційних ударів (89 КАБів), здійснила 4747 обстрілів, понад 180 – із реактивних систем залпового вогню.

На Лиманському напрямку захисники відбили 24 штурми біля Макіївки, Тернів і Невського.

На Покровському захисники відбили 29 атак окупантів. Основні зусилля ворог зосереджував у районах Пантелеймонівки, Воздвиженки, Іванівки, Новоолександрівки, Желанного, Новоселівки Першої і Яснобродівки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1030 солдатів російської армії. Загалом від початку вторгнення втрати ворога склали близько 588 540 осіб.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на п'ятницю російська армія атакувала Україну ударними дронами. Ворог випустив Shahed з району Приморсько-Ахтарська.

Радіотехнічні війська виявили 27 дронів. Усі вони були знищені в семи областях, повідомив у Telegram командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Уночі та на світанку 9 серпня окупанти обстріляли три райони Харківщини. Через російські атаки у області поранені люди, пошкоджені будинки і газові мережі.

Росія в перший день боїв у Курській області втратила контроль над декількома селами, стверджує проєкт Deep State. Йдеться про Свердліково, Дар'їно і Олешню.

За даними аналітиків, Сили оборони вдарили біля Свердліково та Олешні. Перше село взяли з боєм, друге – "без бою чи з мінімальними зусиллями". "На КПП «Суджа» оточено близько двох взводів ворога. Горналь також було оточено. Кацапи з переляку заховалися в місцевому монастирі. Передові групи вийшли до Гончарівки та околиць Суджі. Бої в районі Зелений Шлях, інтенсивність невідома. У Миколаєво-Дар'їно опорник ворога зумів стримати перший накат, але не довго", – йдеться у повідомленні.

Загальна територія, з якої відступили росіяни, на момент подій, про які йдеться, дорівнювала близько 142 кілометрам.

Аналітики попередили, що оновлення інформації проходитиме з затримками.

Більше інформації про події в Курській області – в новині.

В окупованому Криму була тривожна ніч: вибухи чули у кількох населених пунктах півострова.

Про нібито збиття ракети "Нептун" повідомив незаконний "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв. За його словами, протикорабельну ракету буцімто знищили в акваторії далеко від самого міста.

Також у місцевих Telegram-каналах писали про стрілянину у Чорноморському на західному узбережжі Криму. Там чули гучний вибух.

Масованого обстрілу безпілотниками зазнали й інші області Росії. З низки населених пунктів поблизу аеродрому Липецька навіть оголосили евакуацію, повідомив Telegram-канал ASTRA.

За інформацією губернатора Бєлгородської області, над нею нібито збили 26 дронів. Ще 19 – над Липецькою, сім – над Курською. Також дрони збивали над Брянською, Воронезькою, Орловською областями, над акваторією Азовського моря і окупованим Кримом.

Про найцікавіше, що відбувається на Олімпійських іграх у Парижі, зокрема виступи українських олімпійців, можна дізнатися з наших новин і текстових трансляцій.

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