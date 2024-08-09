Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 617 людей, у тому числі 253 дитини.

На Донеччині за минулу добу росіяни вбили 4 людей, ще 12 отримали поранення, повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін.

“За 8 серпня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 2 у Селидовому і 2 у Костянтинівці. Ще 12 людей в області за добу дістали поранення”, – написав посадовець.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 9 серпня.

Волноваський район. У Новоукраїнці Вугледарської громади пошкоджено господарчу споруду.

Покровський район. У Курахівській громаді пошкоджено 3 будинки у Веселому Гаю, підприємство у Гірнику. У Селидовому 2 людини загинули і 11 поранено, пошкоджено 20 багатоповерхівок, 6 адмінбудівель і 3 підприємства.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено 5 будинків. У Костянтинівці загинули 2 людини, пошкоджено 10 багатоповерхівок і приватний будинок, адмінбудівлю і 3 підприємства, нежитлове приміщення і об'єкт інфраструктури, 19 автівок; у Віролюбівці пошкоджено 3 будинки. В Іллінівській ТГ пошкоджені 10 об'єктів: 7 у Зорі і 3 в Клебан-Бику.

Бахмутський район. У Нью-Йорку поранено людину, пошкоджено будинок. У Часовоярській ТГ пошкоджені 13 будинків і 2 промислові будівлі. У Сіверську пошкоджено нежитлову будівлю.

Зазначимо, цієї ночі ППО збила всі 27 запущених ворогом ударних БпЛА. Бойова робота йшла у семи областях.