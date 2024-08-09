Вночі та зранку росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 52 вибухи, повідомляє Сумська ОВА.
Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Великописарівська, Глухівська, Есманьська, Середино-Будська громади.
Середино-Будська громада: ворог бив зі ствольної артилерії (5 вибухів).
Юнаківська громада: здійснено авіаудари КАБ (23 вибухи), артобстріл (3 вибухи).
Білопільська громада: 8 мін скинули росіяни на територію громади.
Миропільська громада: нанесено авіаудар КАБ (1 вибух).
Великописарівська громада: відбулося скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).
Есманьська громада: 3 міни скинув ворог на територію громади.
Хотінська громада: зафіксовано авіаудари КАБ (5 вибухів).
Глухівська громада: здійснено авіаудар КАБ (3 вибухи).
Оновлено. За даними обласної поліції, внаслідок російських обстрілів є двоє загиблих та шестеро поранених.
Окупанти продовжують атакувати Сумщину, переважно використовують КАБ, артилерію, міномети, гранатомети, а також наносять удари FPV-дронами.
Внаслідок обстрілів загинув 6-річний хлопчик та його 23-річний брат. Поранень зазнали 6 мирних мешканців.
Пошкоджено 3 школи, 17 житлових будинків, пошту, 3 приватні автівки, господарські та адміністративні приміщення агрофірми.
Зазначимо, цієї ночі ППО збила всі 27 запущених ворогом ударних БпЛА. Бойова робота йшла у семи областях.