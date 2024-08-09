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Ворог вночі та зранку здійснив 21 обстріл прикордоння Сумщини, є загиблі та поранені (оновлено)

Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Великописарівська, Глухівська, Есманьська, Середино-Будська громади. Внаслідок російських обстрілів є двоє загиблих та шестеро поранених.

Ворог вночі та зранку здійснив 21 обстріл прикордоння Сумщини, є загиблі та поранені (оновлено)
Фото: АрміяInform

Вночі та зранку росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 52 вибухи, повідомляє Сумська ОВА.

Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Великописарівська, Глухівська, Есманьська, Середино-Будська громади.

Середино-Будська громада: ворог бив зі ствольної артилерії (5 вибухів).

Юнаківська громада: здійснено авіаудари КАБ (23 вибухи), артобстріл (3 вибухи). 

Білопільська громада: 8 мін скинули росіяни на територію громади.

Миропільська громада: нанесено авіаудар КАБ (1 вибух).

 

Великописарівська громада: відбулося скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).

Есманьська громада: 3 міни скинув ворог на територію громади.

Хотінська громада: зафіксовано авіаудари КАБ (5 вибухів).

Глухівська громада: здійснено авіаудар КАБ (3 вибухи).

Оновлено. За даними обласної поліції, внаслідок російських обстрілів є двоє загиблих та шестеро поранених.

Окупанти продовжують атакувати Сумщину, переважно використовують КАБ, артилерію, міномети, гранатомети, а також наносять удари FPV-дронами.

Внаслідок обстрілів загинув 6-річний хлопчик та його 23-річний брат. Поранень зазнали 6 мирних мешканців. 

Пошкоджено 3 школи, 17 житлових будинків, пошту, 3 приватні автівки, господарські та адміністративні приміщення агрофірми. 

Зазначимо, цієї ночі ППО збила всі 27 запущених ворогом ударних БпЛА. Бойова робота йшла у семи областях.

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