Зазначимо, цієї ночі ППО збила всі 27 запущених ворогом ударних БпЛА. Бойова робота йшла у семи областях.

Внаслідок обстрілів загинув 6-річний хлопчик та його 23-річний брат . Поранень зазнали 6 мирних мешканців.

Оновлено . За даними обласної поліції, внаслідок російських обстрілів є двоє загиблих та шестеро поранених .

Вночі та зранку росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 52 вибухи, повідомляє Сумська ОВА.

Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Великописарівська, Глухівська, Есманьська, Середино-Будська громади. Внаслідок російських обстрілів є двоє загиблих та шестеро поранених.

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