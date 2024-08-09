Росіяни опублікували відео знищеної колони їхніх військових у Курській області

Росіяни поширили в мережі відео, як вони стверджують, знищення колони російських військових у Рильському районі Курської області.

На ролику, опублікованому українським медіа "Цензор.нет" видно покинуту пошкоджену техніку й транспорт. Деталей про удар немає.

Сьогодні джерела в СБУ надіслали відео удару по російському вертольоту в Курській області FPV-дроном.

Що відбувається в Курській області

За даними аналітиків Deep State, Росія втратила контроль над частиною Курської області ще в перший день прориву кордону 6 серпня.

6 серпня Росія заговорила про прорив кордону в Курській області. Спершу вона стверджувала, що спроба була невдалою і що її ФСБ стримала операцію, але навіть її провоєнні блогери повідомляли про втрату контролю. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко того дня сказав, що заяви росіян про контроль кордону в Курській області є неправдою. Це був перший і єдиний коментар українського посадовця на цю тему.

7 серпня росіяни повідомляли про продовження боїв. З деяких населених пунктів оголосили евакуацію. Факт прориву кордону ніхто вже не заперечував включно з Володимиром Путіним, який екстрено зібрав уряд і, за даними росЗМІ, раду безпеки.

Коментарі на тему Курської області, хоч і доволі обтічні, почали лунали від радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

У США і ЄС тим часом коментували події дуже обережно. Вашингтон сказав, що хотів би уточнити в України, що відбувається. Також американці казали, що треба не забувати про те, що з Курської області Росія атакувала українців, і що Україна має право на захист. Про право на захист нагадували і в Євросоюзі.

8 серпня український президент у зверненні сказав, що Росія принесла на нашу землю війну, і вона повинна відчути, що зробила. У Пентагоні ж сказали, що не вважають події в Курській області ескалацією, а Україна робить те, що потрібно їй для перемоги на полі бою.