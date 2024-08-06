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У Росії заговорили про прорив кордону в Курській області

Керівник Центру протидії дезінформації Коваленко повідомив, що росіяни брешуть про контроль над кордоном. 

У Росії сьогодні, 6 серпня, поширили інформацію про прорив кордону в Курській області. Губернатор стверджував, що спроба прориву нібито не була вдалою. Однак керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що заяви ворога про контроль над кордоном у тій області є фейком. 

У своєму каналі Коваленко сказав, що "російські воєнкори брешуть про контрольованість ситуації на курщині. росія не контролює кордон". Інших коментарів від України стосовно ситуації в Курській області немає. 

Росіяни в своїх заявах запевняють, що їхня ФСБ відбила спробу прориву. Але їхні мілітарі-блогери писали, що бої тривали принаймні ще декілька годин тому.

Російськомовне бюро "Радіо Свобода" повідомило, що, згідно з повідомленнями провоєнних каналів, українська ДРГ перейшла кордон до Курської області.

  • Курська і Бєлгородська області вночі зазнали атаки дронами. Місцева влада казала, що є руйнування. 
  • Раніше рейди на територію російських областей проводили бійці добровольчих формувань із російським громадянством, зокрема РДК і так званий Легіон "Свобода Росії". Поки що ці формування не коментували ситуацію в Курській області. 
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