У Росії заговорили про прорив кордону в Курській області

Керівник Центру протидії дезінформації Коваленко повідомив, що росіяни брешуть про контроль над кордоном.

У Росії сьогодні, 6 серпня, поширили інформацію про прорив кордону в Курській області. Губернатор стверджував, що спроба прориву нібито не була вдалою. Однак керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що заяви ворога про контроль над кордоном у тій області є фейком.

У своєму каналі Коваленко сказав, що "російські воєнкори брешуть про контрольованість ситуації на курщині. росія не контролює кордон". Інших коментарів від України стосовно ситуації в Курській області немає.

Росіяни в своїх заявах запевняють, що їхня ФСБ відбила спробу прориву. Але їхні мілітарі-блогери писали, що бої тривали принаймні ще декілька годин тому.

Російськомовне бюро "Радіо Свобода" повідомило, що, згідно з повідомленнями провоєнних каналів, українська ДРГ перейшла кордон до Курської області.