У Росії заговорили про прорив кордону в Курській області

У Росії сьогодні, 6 серпня, поширили інформацію про прорив кордону в Курській області. Губернатор стверджував, що спроба прориву нібито не була вдалою. Однак керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що заяви ворога про контроль над кордоном у тій області є фейком.
У своєму каналі Коваленко сказав, що "російські воєнкори брешуть про контрольованість ситуації на курщині. росія не контролює кордон". Інших коментарів від України стосовно ситуації в Курській області немає.
Росіяни в своїх заявах запевняють, що їхня ФСБ відбила спробу прориву. Але їхні мілітарі-блогери писали, що бої тривали принаймні ще декілька годин тому.
Російськомовне бюро "Радіо Свобода" повідомило, що, згідно з повідомленнями провоєнних каналів, українська ДРГ перейшла кордон до Курської області.
- Курська і Бєлгородська області вночі зазнали атаки дронами. Місцева влада казала, що є руйнування.
- Раніше рейди на територію російських областей проводили бійці добровольчих формувань із російським громадянством, зокрема РДК і так званий Легіон "Свобода Росії". Поки що ці формування не коментували ситуацію в Курській області.