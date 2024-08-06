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Росія заявила про атаку дронів на дві області. Фото

Місцева влада опублікувала фото наслідків. 

Росія заявила про атаку дронів на дві області. Фото
Наслідки в Курській області
Фото: смірнов у Telegram

Росія заявила про атаку безпілотників на Курську та Бєлгородську область. Т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смірнов сказав, що обстрілу зазнало місто Суджа і там нібито є поранені. 

Він у Telegram написав про збиття "26 українських БпЛА літакового типу". Про ракетну небезпеку Смірнов написав перший пост о 1:51.

Наслідки атаки на росіян
Фото: соцмережі
Наслідки атаки на росіян

Для Бєлгородської області "ракетну небезпеку" оголосили об 00:15, через 10 хвилин був відбій, а нову оголосили о 7:59. Бєлгородський губернатор Гладков заявив про атаку на село Ясні Зорі. За його словами, було пряме влучання і скиди вибухівки з БпЛА. 

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