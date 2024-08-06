Росія заявила про атаку дронів на дві області. Фото

Росія заявила про атаку безпілотників на Курську та Бєлгородську область. Т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смірнов сказав, що обстрілу зазнало місто Суджа і там нібито є поранені.

Він у Telegram написав про збиття "26 українських БпЛА літакового типу". Про ракетну небезпеку Смірнов написав перший пост о 1:51.

Фото: соцмережі Наслідки атаки на росіян

Для Бєлгородської області "ракетну небезпеку" оголосили об 00:15, через 10 хвилин був відбій, а нову оголосили о 7:59. Бєлгородський губернатор Гладков заявив про атаку на село Ясні Зорі. За його словами, було пряме влучання і скиди вибухівки з БпЛА.