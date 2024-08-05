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​Внаслідок російських обстрілів Сумщини загинув мирний мешканець

Ще двоє мешканців Сумщини отримали поранення.

​Внаслідок російських обстрілів Сумщини загинув мирний мешканець
​Внаслідок російських обстрілів Сумщини загинув мирний мешканець (ілюстративне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 5 серпня, російських обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Тростянецька, Новослобідська, Глухівська, Есманьська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 35 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 104 вибухи. 

Зокрема, Хотінську громаду росіяни атакували FPV-дронами та мінометами, внаслідок удару FPV-дрону загинув місцевий житель.

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Ще двоє мирних мешканців отримали пошкодження внаслідок удару КАБами по Миропільській громаді, також КАБами атакували й Миколаївську громаду.

Краснопільську громаду армія РФ атакувала з мінометів, артилерії та КАБами.

По Есманьській громаді окупанти вдарили FPV-дронами, артилерією та мінометами.

Зноб-Новгородську, Тростянецьку та Новослобідську громади російські військові атакували дронами, а Глухівську - РСЗВ.

По Юнаківській громаді росіяни вдарили з мінометів та САУ, а по Великописарівській - з артилерії та мінометів.

Білопільську громаду окупанти атакували різними безпілотниками та мінометами.

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