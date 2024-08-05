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Зеленський: Кабмін готує технічні рішення, аби школярі в Україні навчалися офлайн

Мова йде про регіони, де це дозволяє безпека.

Зеленський: Кабмін готує технічні рішення, аби школярі в Україні навчалися офлайн
Школа в Запорізькій області, навчання в укритті
Фото: EPA/UPG

Уряд працює над тим, аби учні у новому навчальному році змогли навчатися у звичному режимі, офлайн, при цьому врахують питання безпеки.

Про це у вечірньому відеозверненні 5 серпня повідомив Володимир Зеленський.

"Зараз багато питань щодо підготовки нового навчального року. Наш пріоритет – по максимуму допомогти школам в усіх регіонах, де безпека це дозволяє, відкритися для дітей і працювати офлайн. Уряд зараз готує кілька технічних рішень, які допоможуть саме цьому", - сказав Зеленський.

Глава держави згадав також про регулярні звіти щодо енергетики, зокрема, підготовки до нового опалювального сезону і захист енергоінфраструктури. Це необхідно для того, аби соціальна сфера, а також бізнес і громади і були готові до зими.

  • Наприкінці липня Міністерство освіти і науки повідомило про запуск гарячої лінії “Школа офлайн”. Її мета – інформувати щодо освітньої політики для повернення учнів до очного навчання.
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