Уряд працює над тим, аби учні у новому навчальному році змогли навчатися у звичному режимі, офлайн, при цьому врахують питання безпеки.
Про це у вечірньому відеозверненні 5 серпня повідомив Володимир Зеленський.
"Зараз багато питань щодо підготовки нового навчального року. Наш пріоритет – по максимуму допомогти школам в усіх регіонах, де безпека це дозволяє, відкритися для дітей і працювати офлайн. Уряд зараз готує кілька технічних рішень, які допоможуть саме цьому", - сказав Зеленський.
Глава держави згадав також про регулярні звіти щодо енергетики, зокрема, підготовки до нового опалювального сезону і захист енергоінфраструктури. Це необхідно для того, аби соціальна сфера, а також бізнес і громади і були готові до зими.
- Наприкінці липня Міністерство освіти і науки повідомило про запуск гарячої лінії “Школа офлайн”. Її мета – інформувати щодо освітньої політики для повернення учнів до очного навчання.