Мова йде про регіони, де це дозволяє безпека.

Уряд працює над тим, аби учні у новому навчальному році змогли навчатися у звичному режимі, офлайн, при цьому врахують питання безпеки.

Про це у вечірньому відеозверненні 5 серпня повідомив Володимир Зеленський.

"Зараз багато питань щодо підготовки нового навчального року. Наш пріоритет – по максимуму допомогти школам в усіх регіонах, де безпека це дозволяє, відкритися для дітей і працювати офлайн. Уряд зараз готує кілька технічних рішень, які допоможуть саме цьому", - сказав Зеленський.

Глава держави згадав також про регулярні звіти щодо енергетики, зокрема, підготовки до нового опалювального сезону і захист енергоінфраструктури. Це необхідно для того, аби соціальна сфера, а також бізнес і громади і були готові до зими.