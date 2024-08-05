В Росії масово переслідують мігрантів для мобілізації на війну в Україну, — розвідка Британії

Розвідка Британії оцінила законодавство РФ про військовий облік для нових громадян і проаналізувала його вплив на війну.

Російське законодавство щодо позбавлення набутого громадянства через ухилення від військового обліку не матиме значного впливу на мобілізацію в Росії, пояснюють у розвідці міноборони Великої Британії.

Британські розвідники зазначають, що наприкінці липня Держдума РФ схвалила законопроєкт, який передбачає позбавлення громадянства натуралізованих громадян, якщо вони не стануть на військовий облік. Співавтором законопроєкту був спікер Думи В’ячеслав Володін, що, на думку розвідки Британії, "свідчить про схвалення Кремлем".

Після підписання відповідного закону, практичні наслідки для вербування в російську армію, ймовірно, будуть обмеженими, хоча незалежні російські ЗМІ продовжують повідомляти, що правоохоронні органи переслідують спільноти мігрантів, у тому числі з метою формування новобранців, і цей закон передбачає ще одну форму правового примусу в цьому відношенні.

Також у розвідці Великої Британії вважають, що цей закон слід розглядати в контексті посилення антимігрантських настроїв, які розпалюють деякі члени уряду РФ. Особливо, щодо вихідців із Центральної Азії.

"Ці настрої та риторика помітно посилилися після повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року, ймовірно, як частина спроби встановити додаткові джерела легітимності уряду в умовах великої кількості жертв і зниження рівня життя", — зауважили у відомстві.