NGL: нове видавництво за декілька місяців отримало від МОН замовлень на 178 млн. Ціна може бути завищена

Його засновниками є троє власників інших видавництв, що також мають замовлення на випуск підручників.

Нове українське видавництво "Атлант" за декілька місяців отримало від Міністерства освіти і науки понад сотню замовлень на друк шкільних підручників на загальну суму близько 178 млн гривень. Усі вони призначені для шкіл із мовами навчання національних меншин і учнів з особливими потребами, пише NGL Media.

Зокрема, 27 червня уклали угоду на 5,4 млн гривень на видання майже 12 000 примірників "Здоров'я, безпека та добробут" для шестикласників. Найбільшою статтею витрат у договорі зазначили поліграфію – 4,8 млн гривень Ще 370 000 гривень – загальні витрати і гонорари авторам.

"Рентабельність всіх етапів виробництва, згідно з калькуляцією, не перевищує 5% та становить менше 260 тис. грн. Таким чином один підручник від «Атланта» обійдеться платникам податків у 455 грн", – йдеться у матеріалі.

Журналісти звернулися до декількох українських видавництв із проханням порахувати їхні послуги з випуску підручника з таким же технічним завданням, як от наклад, обсяг та папір.

"У результаті виявилось, що вартість поліграфічних послуг у калькуляції «Атланту» завищена у щонайменше два рази", – додали в NGL Media.

А харківська друкарня ТОВ "Пет", де друкує свої підручники видавництво "Атлант", порахувала, що може їх випустити за ціною, у п'ять разів меншою.

Загалом за червень і липень "Атлант" уклав з "Інститутом модернізації змісту освіти" 83 угоди на суму 163 млн гривень. Враховуючи ще 21 уже виконану угоду, укладену у грудні минулого року, загальна вартість отриманих "Атлантом" бюджетних замовлень становить 178 млн грн.

"Визначити конкретні переплати по всіх цих угодах складно, бо для порівняння довелося би розраховувати сотні калькуляцій на підручники різних накладів і обсягів для кількох друкарень. Проте декілька експертів видавничого ринку, яких NGL.media попросили проаналізувати десять найбільших угод, стверджують, що очевидним є завищення вартості поліграфічних послуг у два-три рази", – пояснили журналісти.

Таким чином прибуток "Атланту" від кількамісячної співпраці з державним "Інститутом модернізації змісту освіти" може сягнути 100-120 млн грн.

Директорка ТОВ "Видавництво Атлант" Лєля Мінакова фактично відмовилась від коментарів з приводу завищення вартості виготовлення підручника "Здоров'я, безпека та добробут", і сказала, що "такий факт відсутній".

Видавництво "Атлант" засноване менше року тому в Києві. Власниками є троє бізнесменів: Віктор Круглов, Олег Фурман та Олег Костенко. Усі вони давно працюють на видавничому ринку і загалом навіть є конкурентами.

Круглов – власник видавничої групи "Основа" і видавництва "Ранок".

"«Основа» щороку випускає понад 200 нових найменувань навчальних, довідкових і пізнавальних книжок, а «Ранок» є традиційним постачальником підручників для Міносвіти. Наприклад, у 2021 році «Ранок» отримав на підручники 121 млн грн, посівши перше місце за сукупною вартістю підрядів від Міносвіти. Друге місце (82 млн грн) у цьому рейтингу отримало видавництво «Генеза», яким володіє Олег Фурман, а третє місце (81 млн грн) дісталося видавничому центру «Оріон» Олега Костенка. Ці три видавництва кілька років поспіль отримували більше половини всіх грошей, які уряд виділяє на видання шкільних підручників", – повідомили журналісти.

Видавництва Фурмана і Круглова за цей рік отримали від ООН понад 170 і 190 млн гривень відповідно і є лідерами, а на третьому місці якраз "Атлант".

Журналісти переглянули видані "Атлантом" підручники і з'ясували, що всі вони надруковані ТОВ "ПЕТ", яке друкувало підручники для МОН ще в 2010-2011 роках, за часів Януковича. Тоді фірма не мала виробничих потужностей і замовляла друк в друкарнях, залишаючи собі від 60 до 90% коштів. Колишній міністр освіти часів Януковича, Дмитро Табачник, за даними ТСН, в 2015 році співмешкав разом із власником ТОВ "ПЕТ" у Ізраїлі.

Директор державної наукової установи "Інститутом модернізації змісту освіти" Євген Баженков у відповіді на запит NGL.media заявив, що його організація не впливає на вибір друкарні.

"Видавництва, у тому числі ТОВ «Видавництво Атлант», самостійно визначають поліграфічне підприємство, яке спроможне виконати державне замовлення щодо друку підручника у визначений термін на умовах видавництв", – стверджує він.