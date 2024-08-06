Це дасть змогу представництвам польських компаній в Україні здійснювати роботи з облаштування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні.

Сьогодні, 6 серпня, уряд дозволив іноземним компаніям отримувати дозволи на будівництво в Україні без отримання ліцензій.

Про це повідомили у Мінреінтеграції.

"Уряд ухвалив рішення щодо надання можливості іноземним компаніям та організаціям, які діють на території України через відокремлені підрозділи та постійні представництва, набувати право на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів", – зазначили у міністерстві.

Зміни внесуть до постанови КМУ № 314 від 13 березня 2022 року. Вони стосуються будівництва об’єктів, які належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) класами наслідків.

Як пояснили у міністерстві, право на будівельну діяльність надаватиметься шляхом безоплатного подання до органу ліцензування декларації про провадження господарської діяльності без необхідності отримання ліцензії на будівництво об’єктів.

Відповідна норма діятиме на час воєнного стану.

Ухвалення цього акта дозволить удосконалити нормативно-правове регулювання діяльності іноземних компаній в Україні. Зокрема, дасть змогу представництвам польських компаній в Україні здійснювати роботи з облаштування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні.

Такі роботи заплановані в межах реалізації Договору між Україною та Польщею про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги від 9 вересня 2015 року.