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В Естонії сформували новий уряд

Він почне роботу з вівторка, 23 липня.

В Естонії сформували новий уряд
Новий уряд Естонії
Фото: Ken Mürk/ERR

Президент Естонія Алар Каріс 22 липня призначив уряд, передає ERR.

Кабмін очолив Крісте Міхал замість Каї Каллас, який отримав мандат від парламенту. Новий уряд почне роботу у вівторок, 23 липня після того, як складе присягу в Рійгікогу.

Трипартійна коаліція у складі Партії реформ, Соціал-демократичної партії та "Естонії 200" продовжує залишатися при владі. Зміни в уряді теж не великі. Серед нових облич - міністри фінансів, економіки, клімату, інфраструктури та юстиції.

Також новий уряд налічуватиме 14 міністрів, у попередньому складі були 13.

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