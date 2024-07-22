В Естонії сформували новий уряд

Він почне роботу з вівторка, 23 липня.

Президент Естонія Алар Каріс 22 липня призначив уряд, передає ERR.

Кабмін очолив Крісте Міхал замість Каї Каллас, який отримав мандат від парламенту. Новий уряд почне роботу у вівторок, 23 липня після того, як складе присягу в Рійгікогу.

Трипартійна коаліція у складі Партії реформ, Соціал-демократичної партії та "Естонії 200" продовжує залишатися при владі. Зміни в уряді теж не великі. Серед нових облич - міністри фінансів, економіки, клімату, інфраструктури та юстиції.

Також новий уряд налічуватиме 14 міністрів, у попередньому складі були 13.