У Лондоні унаслідок стрілянини в парку загинув підліток. Правоохоронці заарештували шістьох підозрюваних

У Лондоні за підозрою в убивстві підлітка у дитячій зоні парку арештували шістьох чоловіків. В день трагедії в парку Emslie Horniman's Pleasance проходив день сімейних розваг, організований Карибською музичною асоціацією. У зв'язку з цим на місці стрілянини були присутні соні людей.

Поліція отримала повідомлення про стрілянину о 19:20 в неділю, пише The Telegraph. Медики намагалися врятувати юнака, але не вдалося. Повідомлень про інших потерпілих немає.

Поліція затримала шістьох чоловіків, і зараз вони перебувають під вартою.

"Було вбито підлітка. Я був тут же. Люди кидалися і всі кричали. Вони мчали через шлагбаум. Було два постріли", – розповів офіцер служби безпеки місцевому медіа.

Жертві орієнтовно 15 років, поліція встановлює родичів юнака.