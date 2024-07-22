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У Лондоні унаслідок стрілянини в парку загинув підліток. Правоохоронці заарештували шістьох підозрюваних

Мотив невідомий. 

У Лондоні унаслідок стрілянини в парку загинув підліток. Правоохоронці заарештували шістьох підозрюваних
Ілюстративне фото
Фото: ЕРА/UPG

У Лондоні за підозрою в убивстві підлітка у дитячій зоні парку арештували шістьох чоловіків. В день трагедії в парку Emslie Horniman's Pleasance проходив день сімейних розваг, організований Карибською музичною асоціацією. У зв'язку з цим на місці стрілянини були присутні соні людей.

Поліція отримала повідомлення про стрілянину о 19:20 в неділю, пише The Telegraph. Медики намагалися врятувати юнака, але не вдалося. Повідомлень про інших потерпілих немає. 

Поліція затримала шістьох чоловіків, і зараз вони перебувають під вартою. 

"Було вбито підлітка. Я був тут же. Люди кидалися і всі кричали. Вони мчали через шлагбаум. Було два постріли", – розповів офіцер служби безпеки місцевому медіа. 

Жертві орієнтовно 15 років, поліція встановлює родичів юнака.

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