Дмитро Кулеба полетить до Китаю обговорювати закінчення війни та роль Пекіна у встановленні миру

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає Китай на запрошення колеги Ван Ї.

Візит відбудеться 23-25 липня і буде присвячений двостороннім відносинам України та Китаю. Про це повідомив речник українського МЗС Григорій Тихий.

"Головний фокус буде на шляхах закінчення російської агресії та можливій ролі КНР у досягненні справедливого і тривалого миру", – повідомив речник.

Кулеба в лютому вже зустрічався із Ван Ї – на полях Мюнхенської конференції.

Китай і війна в Україні

Давній і надійний торговельний союзник Росії, Китай, називає напад росіян на Україну "кризою", а не війною. Публічно Пекін підтримує територіальну цілісність та суверенітет України, але при цьому нарощує співробітництво із Москвою, проводить із росіянами зустрічі на найвищому рівні та говорить про "всеохопне партнерство".

У 2022 Пекін презентував власне бачення миру в Україні. План мав достатньо сумнівні позиції, як "скасування односторонніх санкцій" і фактичне припинення вогню без умови виведення окупаційних військ.

У 2023, після першої за час повномасштабної війни розмови між українським президентом і китайським лідером, Пекін оголосив про візит спецпредставника в євразійських справах Лі Хуея. Окрім України, він відвідав країни ЄС та Росію. Другий "вояж" китайського дипломата відбувся вже в березні 2024.

У травні 2024-го Китай і Бразилія оприлюднили спільний план закінчення війни, який, за твердженням китайської сторони, підтримали зо два десятки країн. В українському МЗС заявили, що саме Україна, на території якої точиться війна, як сторона, що повною мірою зазнає страждань від руйнівних наслідків російської агресії, має визначати, яким повинен бути мир. Єдиною справедливою основою для досягнення такого миру є Формула миру.

На саміт миру в Швейцарії, що відбувся в червні, Китай свого представника не делегував. КНР вимагала посадити за стіл зі світовими лідерами представників Росії, але ця умова на першому саміті не була можливою. Загалом Китай наполягає на необхідності завершення війни шляхом переговорів.

Україна наголошує на важливості ролі Китаю у встановленні миру, оскільки він має вплив на Росію. Після завершення першого саміту миру президент України Володимир Зеленський зізнався, що китайські представники схиляли інші країни скасувати участь у заході.