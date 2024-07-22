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Трамп заявив, що Байден "не годиться в кандидати в президенти США і не має лишатися на посаді"

Так він відреагував на зняття з виборів чинного президента.

Трамп заявив, що Байден "не годиться в кандидати в президенти США і не має лишатися на посаді"
Дональд Трамп
Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп відреагував на зняття з президентських виборів чинного президента Джо Байдена, та заявив, що він "не може" продовжувати роботу на посаді.

Свою заяву Трамп опублікував у своїй соцмережі Truth Social після оголошення Байдена про вихід з перегонів, пише "Європейська правда"

Трамп заявив, що Байден "не годився на те, щоб балотуватися на президентську посаду, і явно не може виконувати свої обов’язки – і ніколи не годився на це". 

Також Трамп заявив, що Байден обійняв посаду завдяки "неправді і фейкам", та що "усі довкола нього, включно з лікарем і ЗМІ знали, що він не здатен бути президентом".

Він знову звинуватив Байдена у проблемі з нелегальною міграцією до США.

"Ми будемо дуже страждати через наслідки його президентства, але ми виправимо завдану шкоду дуже швидко", – заявив Трамп.

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