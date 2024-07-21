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На кордоні Греції та Туреччини сталася стрілянина, є поранений

Грецького прикордонника госпіталізували з трамвою живота.

На кордоні Греції та Туреччини сталася стрілянина, є поранений
Фото: ekathimerini.com

У Греції вчора невідомі відкрили стрілянину з боку турецького кордону, внаслідок чого грецький прикордонник отримав поранення.

Про це повідомляє Ekathimerini.com.

Інцидент стався у місті Суфлі регіону Еврос, близько 18:20 під час патрулювання, яке проводили прикордонники для запобігання нелегальному проникненню мігрантів з Туреччини до Греції.

Куля влучила прикордоннику в низ живота. Його негайно госпіталізували і зробили операцію, зараз чоловік перебуває поза небезпекою.

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За словами медиків, якби куля влучила на два міліметри нижче, ситуація була б складнішою, оскільки тоді прикордонник ризикував би втратити тонку кишку.

Влада проводить розслідування інциденту.

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