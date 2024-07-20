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Німеччина посилить покарання за підриви банкоматів

За такі злочини пропонують садити до в'язниці на строк від 2 до 15 років.

Німеччина посилить покарання за підриви банкоматів
Фото ілюстративне
Фото: jeancliclac/Depositphotos

У Німеччині пропонують посилити покарання за підрив банкоматів. Замість одного року пропонують ув'язнення на строк від 2 до 15 років.

Про це пише Bloomberg.

Відповідну заяву зробили міністерство внутрішніх справ і юстиції Німеччини.

Зазначається, що кількість крадіжок із банкоматів із застосуванням вибухівки зросла на 26,5% у 2022 році порівняно з 2021 роком, що є найвищим показником від 2005 року. Це завдало збитків підприємствам у сотні мільйонів євро.

Уряд випустив проект закону, згідно з яким такі злочини каратимуться принаймні двома роками позбавлення волі замість одного. 

Якщо через злочин постраждали невинні люди,  то покарання може бути збільшено до п'яти років і до 15 років у порівнянні з принаймні двома роками зараз.

"Кожен, хто підриває банкомати, ризикує життям непричетних людей. Ми маємо справу з недобросовісними злочинними групами та дуже небезпечними вибухівками", – заявила міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.

Рішення щодо посилення покарання прийняли через попередні спроби зменшити такі напади. Два роки тому уряд вирішив закривати на ніч холи банків самообслуговування. Поліцейські рейди минулого року призвели до арештів людей у Нідерландах та Бельгії, підозрюваних у підриві банкоматів щонайменше у трьох десятках місць у Німеччині.

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