Суд у Білорусі виніс смертний вирок громадянину Німеччини

У Білорусі Мінський обласний суд виніс смертний вирок громадянину Німеччини на ім'я Рік Крігер, повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода".
Німцю інкримінували порушення за шістьма статтям Кримінального кодексу. Зокрема, Крігер визнаний винним у "скоєнні вибуху з метою вплинути на ухвалення рішень владою, залякування населення, дестабілізації громадського порядку (терористичного акту), скоєного особою, яка раніше вчинила злочин, передбачений ч. 4 ст. 295 КК".
Громадянина ФРН засудили у червні. Посольство Німеччини у Мінську у відповіді на запит журналістів повідомило, що знають про цю справу і надаю консульські послуги.
"Просимо вас розуміти, що ми не можемо коментувати подальші деталі окремих консульських справ", - наголосили дипломати.
Видання зазначає, що це перший суд у Білорусі над "найманцем", оскільки справа Крігера нібито стосується білоруського батальйону Кастуся Калиновського. За намір вступити у військові формування в Україні білорусів судять за окремою статтею.
- Як відомо, білоруський батальйон Кастуся Калиновського був сформований 9 березня 2022 року. До нього увійшли учасники тактичної групи "Білорусь", представники молодіжного руху білоруської молоді "Молодий Фронт", учасники організації "Білий Легіон" та інші добровольці.