Суд у Білорусі виніс смертний вирок громадянину Німеччини

Німця звинувачують у "агентурній діяльності", "залякуванні населення" - загалом за шістьма статтями Кримінального кодексу.

У Білорусі Мінський обласний суд виніс смертний вирок громадянину Німеччини на ім'я Рік Крігер, повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода".

Німцю інкримінували порушення за шістьма статтям Кримінального кодексу. Зокрема, Крігер визнаний винним у "скоєнні вибуху з метою вплинути на ухвалення рішень владою, залякування населення, дестабілізації громадського порядку (терористичного акту), скоєного особою, яка раніше вчинила злочин, передбачений ч. 4 ст. 295 КК".

Громадянина ФРН засудили у червні. Посольство Німеччини у Мінську у відповіді на запит журналістів повідомило, що знають про цю справу і надаю консульські послуги.

"Просимо вас розуміти, що ми не можемо коментувати подальші деталі окремих консульських справ", - наголосили дипломати.

Видання зазначає, що це перший суд у Білорусі над "найманцем", оскільки справа Крігера нібито стосується білоруського батальйону Кастуся Калиновського. За намір вступити у військові формування в Україні білорусів судять за окремою статтею.