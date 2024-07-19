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Суд у Білорусі виніс смертний вирок громадянину Німеччини

Німця звинувачують у "агентурній діяльності", "залякуванні населення" - загалом за шістьма статтями Кримінального кодексу.

Суд у Білорусі виніс смертний вирок громадянину Німеччини
Мінський обласний суд
Фото: Мінський обласний суд

У Білорусі Мінський обласний суд виніс смертний вирок громадянину Німеччини на ім'я Рік Крігер, повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода".

Німцю інкримінували порушення за шістьма статтям Кримінального кодексу. Зокрема, Крігер визнаний винним у "скоєнні вибуху з метою вплинути на ухвалення рішень владою, залякування населення, дестабілізації громадського порядку (терористичного акту), скоєного особою, яка раніше вчинила злочин, передбачений ч. 4 ст. 295 КК".

Громадянина ФРН засудили у червні. Посольство Німеччини у Мінську у відповіді на запит журналістів повідомило, що знають про цю справу і надаю консульські послуги. 

"Просимо вас розуміти, що ми не можемо коментувати подальші деталі окремих консульських справ", - наголосили дипломати.

Видання зазначає, що це перший суд у Білорусі над "найманцем", оскільки справа Крігера нібито стосується білоруського батальйону Кастуся Калиновського. За намір вступити у військові формування в Україні білорусів судять за окремою статтею.

  • Як відомо, білоруський батальйон Кастуся Калиновського був сформований 9 березня 2022 року. До нього увійшли учасники тактичної групи "Білорусь", представники молодіжного руху білоруської молоді "Молодий Фронт", учасники організації "Білий Легіон" та інші добровольці.
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