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Дефект в оновленні контенту для Windows не є кібератакою, ‒ CrowdStrike

"Проблему виявили, ізолювали та її виправляють”, зазначив гендиректор компанії Джордж Курц.

Дефект в оновленні контенту для Windows не є кібератакою, ‒ CrowdStrike
ІТ-збій вразив компанії та інфраструктуру в усьому світі. Міжнародний аеропорт Нью-Делі, 19 липня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Дефект, виявлений в одному з оновлень контенту для хостів Windows від американської компанії CrowdStrike, не є кібератакою.

Про це заявив гендиректор компанії з питань кібербезпеки Джордж Курц у дописі на соцплатформі X.

“Це не інцидент безпеки чи кібератака. Проблему виявили, ізолювали та виправляють”, ‒ зазначив Курц.

За його словами, CrowdStrike активно працює з клієнтами, які постраждали від дефекту. 

“Хостів Mac і Linux він не торкнувся”, ‒ підкреслив очільник компанії.

Курц додав, що компанія закликає отримувати інформацію щодо останніх оновлень на порталі із підтримки клієнтів. Також “повні та постійні оновлення” викладають на вебсайті CrowdStrike.

Гендиректор рекомендує користувачам спілкуватися з представниками CrowdStrike лише через офіційні канали. “Наша команда повністю мобілізована для забезпечення безпеки та стабільності клієнтів CrowdStrike”, ‒ додав він.

  • Сьогодні у світі стався масштабний IT-збій ‒ компанії зіштовхнулися з проблемою запуску комп’ютерів, які функціонують на операційній системі Microsoft Windows та використовують програмне забезпечення CrowdStrike Falcon. 
  • Проблеми виникли у низки авіакомпаній, банків та інших установ. Зокрема, рейси кількох великих авіакомпаній США, включно з Delta, United і American Airlines, були відкладені через проблеми зі зв’язком.
  • В Україні про збої в роботі повідомили Нова пошта і банк Sense.
  • У Державній службі спецзв’язку та захисту інформації повідомили, що організації України, на яких вплинув всесвітній IT-збій, вже повністю або частково відновили свою роботу.
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