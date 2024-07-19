Дефект в оновленні контенту для Windows не є кібератакою, ‒ CrowdStrike

"Проблему виявили, ізолювали та її виправляють”, зазначив гендиректор компанії Джордж Курц.

ІТ-збій вразив компанії та інфраструктуру в усьому світі. Міжнародний аеропорт Нью-Делі, 19 липня 2024 року

Дефект, виявлений в одному з оновлень контенту для хостів Windows від американської компанії CrowdStrike, не є кібератакою.

Про це заявив гендиректор компанії з питань кібербезпеки Джордж Курц у дописі на соцплатформі X.

“Це не інцидент безпеки чи кібератака. Проблему виявили, ізолювали та виправляють”, ‒ зазначив Курц.

За його словами, CrowdStrike активно працює з клієнтами, які постраждали від дефекту.

“Хостів Mac і Linux він не торкнувся”, ‒ підкреслив очільник компанії.

Курц додав, що компанія закликає отримувати інформацію щодо останніх оновлень на порталі із підтримки клієнтів. Також “повні та постійні оновлення” викладають на вебсайті CrowdStrike.

Гендиректор рекомендує користувачам спілкуватися з представниками CrowdStrike лише через офіційні канали. “Наша команда повністю мобілізована для забезпечення безпеки та стабільності клієнтів CrowdStrike”, ‒ додав він.

CrowdStrike is actively working with customers impacted by a defect found in a single content update for Windows hosts. Mac and Linux hosts are not impacted. This is not a security incident or cyberattack. The issue has been identified, isolated and a fix has been deployed. We… — George Kurtz (@George_Kurtz) July 19, 2024