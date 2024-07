Американські пенсійні фонди допомагають Росії збільшити експорт природного газу, ‒ Bloomberg

Західні пенсійні фонди можуть “ненавмисно допомогати” Росії збільшити експорт зрідженого природного газу, щоб поповнити скарбницю Кремля та фінансувати свою війну в Україні, пише Bloomberg.

Дані, зібрані консалтинговою компанією Data Desk і Anti-Corruption Data Collective, показують, що державні пенсійні фонди, включно з тими, якими керують штати Вашингтон, Нью-Йорк і Каліфорнія, опосередковано інвестували в спеціалізовані авіаносці льодового класу, які обслуговують російський Ямал СПГ ‒ найбільший діючий газовий експортний термінал країни.

Видання зазначає, що операція “Ямал” під керівництвом ПАТ “Новатек” в Арктиці не піддається санкціям, і немає жодних підстав вважати, що фонди порушили будь-які правила.

Однак у період посиленого контролю за фінансовими установами, зокрема з боку їхніх власних інвесторів, зв’язок між американськими інвесторами та одним із ключових джерел доходу Москви, про який раніше не повідомлялося, є нагадуванням про актуальну непрозорість глобальної фінансової системи. Це також викриває труднощі відрізання ключових джерел доходу президента Володимира Путіна ‒ навіть через два роки після вторгнення.

У цьому випадку зв’язок між американськими робітниками та пенсіонерами та Росією здійснюється через нью-йоркську компанію з управління альтернативними інвестиціями Stonepeak та її Інфраструктурний фонд IV вартістю 14 мільярдів доларів. На сьогодні фонд інвестував 6 мільярдів доларів США в 10-15 активів, включно з Seapeak LLC ‒ основним власником газовозів і колишнім підрозділом американської судноплавної компанії Teekay Tankers.

Stonepeak, Seapeak і російські криголоми для СПГ

Компанія Stonepeak у січні 2022 року, незадовго до вторгнення Кремля в Україніу, купила Seapeak. Купівля включала частки володіння в десятках танкерів, зокрема в шести з 16 суден льодового класу, які цього року експортували паливо з Ямала. За даними відстеження суден, зібраних Bloomberg, зі 160 поставок з Ямала в 2024 році понад третину припало на танкери, що належать Seapeak.

“Без цих суден “Новатек” і, відповідно, Росія, не змогли б експортувати СПГ з найбільшого проекту в країні”, ‒ сказав Малте Хамперт, засновник Арктичного інституту, аналітичного центру у Вашингтоні.

За його словами, ці криголами СПГ-носи були спеціально розроблені, аби транспортувати російський СПГ з Арктики до Європи та Азії. “Для них немає іншого ринку чи мети”, ‒ додав він.

Одне судно, Eduard Toll компанії Seapeak, прибуло з Росії на термінал у китайській провінції Фуцзянь на початку липня. Це була перша партія ямальського газу до Китаю цього року північним торговим маршрутом, значення якого для Москви зростатиме.

Підприємство Seapeak транспортує СПГ відповідно до довгострокових чартерних угод, укладених десять років тому, і воно обслуговує європейських покупців, які отримують значну частину ямальського газу, повідомило джерело, знайоме з компанією. Компанія не отримує доходів безпосередньо від Росії чи російських організацій і дотримується всіх санкцій Великої Британії та ЄС, зазначило інше джерело.

Європа досі є одним із найбільших покупців російського СПГ

Європа залишається одним із найбільших покупців російського СПГ. Згідно з даними суднотрекінгу, Франція, Іспанія та Бельгія увійшли до п’ятірки найбільших імпортерів російського СПГ цього року.

Цей міцний зв'язок є нагадуванням про те, що західні країни та компанії не розірвали всі свої фінансові зв'язки з російським газом. TotalEnergies SE, наприклад, залишається акціонером проекту "Ямал". Крім того, європейські страховики продовжують працювати з цим сектором , навіть попри заходи ЄС, що перешкоджають російським доставкам на далекі відстані.

Позиція державних фондів США

Каліфорнійська система пенсійного забезпечення державних службовців, відома як Calpers, є одним з інвесторів у фонд Stonepeak. Компанія заявила у відповідь на запит Bloomberg, що вже висловила занепокоєння генеральному партнеру.

Однак Інвестиційна рада штату Вашингтон, Пенсійний фонд державних службовців Орегону, Загальний пенсійний фонд штату Нью-Йорк і Пенсійна система вчителів штату Іллінойс відмовилися від коментарів.

Stonepeak, яка підписала принципи відповідального інвестування за підтримки ООН і є членом найбільшої у світі коаліції екологічних фінансів, Glasgow Financial Alliance for Net Zero або GFANZ, — також відмовилася коментувати інформацію, так само як і GFANZ.