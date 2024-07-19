Блінкен заявив, що Іран перебуває за "тиждень-два" від прориву у виробництві матеріалу для ядерної зброї

Іран перебуває, імовірно, за "тиждень-два" від прориву у виробництві розщеплюваного матеріалу для ядерної зброї.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на безпековому форумі Aspen Security Forum у Колорадо, передає "Європейська правда".

"Замість того, щоб бути принаймні за рік від прориву у виробництві розщеплюваного матеріалу для ядерної зброї, він зараз, імовірно, перебуває за тиждень-два від цього", – сказав Блінкен.

Держсекретар США зазначив, що Іран прискорено нарощує свій ядерний потенціал через розвал так званої іранської ядерної угоди. Також Блінкен додав, що каїна іще не розробила ядерну зброю.

МАГАТЕ повідомляло, що Іран планує ввести в експлуатацію додаткові центрифуги на своїх ядерних майданчиках у Фордо і Натанзі. Такий крок засудили Велика Британія, Німеччина і Франція.