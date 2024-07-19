Рада скасувала перехід на літній час: от як це вплине на наше здоров'я
Рада скасувала перехід на літній час: от як це вплине на наше здоров'я
Заміна Шмигаля на Свириденко: причини та прогнози
Заміна Шмигаля на Свириденко: причини та прогнози
Гуде й димить: чим небезпечні генератори для здоров’я українців
Гуде й димить: чим небезпечні генератори для здоров’я українців
МЗС відреагувало на умови перебування українських дітей в іспанському таборі Star Time Camp
МЗС відреагувало на умови перебування українських дітей в іспанському таборі Star Time Camp
«Нащо мені сонце о третій ночі?»: з лікарем-сомнологом розбираємо основні страхи скасування літнього часу
«Нащо мені сонце о третій ночі?»: з лікарем-сомнологом розбираємо основні страхи скасування літнього часу
​Чи вирушать грецькі F-16 в Україну?
​Чи вирушать грецькі F-16 в Україну?
Google готується зробити найбільше придбання в історії компанії
Google готується зробити найбільше придбання в історії компанії
Кабмін готує законопроєкт про збільшення військового збору для росту доходів бюджету на 140 млрд грн
Кабмін готує законопроєкт про збільшення військового збору для росту доходів бюджету на 140 млрд грн
В Херсонській облраді закликали місцевих виїхати через "пропускний режим" у 15-кілометровій зоні від Дніпра
В Херсонській облраді закликали місцевих виїхати через "пропускний режим" у 15-кілометровій зоні від Дніпра
ГоловнаСвіт

Блінкен заявив, що Іран перебуває за "тиждень-два" від прориву у виробництві матеріалу для ядерної зброї

Держсекретар США висловив занепокоєння активним розвитком іранської ядерної програми.

Блінкен заявив, що Іран перебуває за "тиждень-два" від прориву у виробництві матеріалу для ядерної зброї
Державний секретар США Ентоні Блінкен
Фото: EPA/UPG

Іран перебуває, імовірно, за "тиждень-два" від прориву у виробництві розщеплюваного матеріалу для ядерної зброї.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на безпековому форумі Aspen Security Forum у Колорадо, передає "Європейська правда".

"Замість того, щоб бути принаймні за рік від прориву у виробництві розщеплюваного матеріалу для ядерної зброї, він зараз, імовірно, перебуває за тиждень-два від цього", – сказав Блінкен.

Держсекретар США зазначив, що Іран прискорено нарощує свій ядерний потенціал через розвал так званої іранської ядерної угоди. Також Блінкен додав, що каїна іще не розробила ядерну зброю.

МАГАТЕ повідомляло, що Іран планує ввести в експлуатацію додаткові центрифуги на своїх ядерних майданчиках у Фордо і Натанзі. Такий крок засудили Велика Британія, Німеччина і Франція.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies