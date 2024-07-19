Шоу Трампа

Партійна конференція очікувано перетворилася на шоу одного актора: лідери партії і зірки, що традиційно підтримують, республіканців, просто підсвічували єдиного і неповторного Дональда Трампа.

Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO

Трамп з’явився на сцені як справжня кінозірка: на тлі величезного напису “TRUMP”, витримавши ефектну паузу, упродовж якої республіканські делегати аплодували йому. Загалом він виступав у продовж 90 хвилин — це рекорд для республіканських кандидатів на партійному з'їзді.

Фото: EPA-EFE/ALLISON DINNER Дональд Трамп під час виступу на з'їзді Рспубліканської партії США 18 липня 2024 року

“Я стою перед вами на цій арені лише завдяки милості всемогутнього Бога”

Свій виступ 45-й президент США розпочав з детальної розповіді про замах на нього під час передвиборчого мітингу в Пенсільванії у минулу суботу. Про те, що він відчував, коли куля стрільця проштрикнула його вухо.

Фото: EPA/UPG Дональд Трамп

“Над нами летіли кулі, — сказав він, — але я почувався спокійним”.

Ця частина промови була пронизана не надто типовою для Дональда Трампа релігійністю: він підкреслював, що його порятунок — божественне провидіння.

“Я не повинен бути тут сьогодні ввечері. Не повинен бути тут, — казав він. — Я стою перед вами на цій арені лише завдяки милості всемогутнього Бога”.

Такий релігійний настрій підтримували й інші учасники з'їзду. Зокрема, ведучий Такер Карлсон, заявив про божественне втручання: “Коли він підвівся після того, як йому вистрілили в обличчя, закривавлений, і підняв руку, я подумав, що в той момент це була трансформація. Це вже не був чоловік. Ну, я вважаю, що це було божественне втручання. Це був лідер нації”.

Сам Трамп вшанував чоловіка, який був убитий під час стрілянини на мітингу — Корі Комператоре, колишнього керівника пожежної служби, який був убитий під час стрілянини на суботньому мітингу.

На сцену винесли екіпірування пожежника, Трамп поцілував шолом і закликав вшанувати хвилиною мовчання загиблого.

Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO

“Божевільна Пелосі” та заклики до примирення

Решта промови Дональда Трампа була не настільки вдало зрежисованою. Він закликав до примирення та об’єднання нації і тут же нападав на опонентів.

Зокрема, він назвав колишню спікерку Палати представників “божевільною Ненсі Пелосі”, нападав на медіа та традиційно звинуватив демократів у фальсифікаціях виборів. Свого ймовірного конкурента на виборах він згадав лише раз, назвавши Джозефа Байдена найгіршим президентом в історії США: “Якщо ви візьмете десять найгірших президентів в історії Сполучених Штатів, додасте їх, вони не завдали стільки шкоди, скільки завдав Байден”.

Ймовірно небажання надмірно атакувати чинного президента США на з’їзді пов’язане невизначеністю: буде він кандидатом на виборах чи ні. (Зрозуміло, що команда Трампа воліла б, щоб саме Байден був їх опонентом. Тому ряд чільних представників його штабу засудили спроби демократів змінити кандидата. Зокрема, головний радник кампанії Трампа Кріс ЛаЧівіта назвав ймовірний вихід чинного президента з виборчих перегонів “спробою державного перевороту, що створить цілу низку різних проблем”).

Виборцям же демократів Трамп, за його ж словами, “простягнув руку відданості й дружби”.

Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO Виступ Дональда Трампа на з'їзді республіканців

“Розбрат і розкол у нашому суспільстві мають бути вилікувані — ми повинні їх швидко вилікувати”, — заявив він. — Ми, американці, пов’язані єдиною долею та спільною долею. Ми піднімемося разом — або розпадемося”.

“Сьогодні, незалежно від того, підтримували ви мене в минулому чи ні, я сподіваюся, ви підтримаєте мене в майбутньому, тому що я поверну американську мрію. Ось що ми збираємося зробити. Ви навіть не чули про американську мрію, — заявив він. — Я тут сьогодні ввечері, щоб викласти бачення для всієї нації. Кожному громадянину, незалежно від того, молодий ти чи старий, чоловік чи жінка, демократ, республіканець чи незалежний, чорний чи білий, азіат чи латиноамериканець, я простягаю руку відданості й дружби”.

Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO

Серед головних обіцянок, які Дональд Трамп озвучив у четвер — запровадження імпортних обмежень, що мало би повернути промислове виробництво у США, зниження цін на пальне, відмова від фінансування кліматичних програм, які б’ють по економіці країни.

Звісно, частину промови він присвятив улюбленій темі республіканців — міграції. Трамп назвав наплив прибульців до США “найбільшим вторгненням в історії” та порівняв мігрантів без документів із кінематографічним маньяком Ганнібалом Лектером із фільму “Мовчання ягнят”.

Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE Меланія Трамп з'явилася на публіці з чоловіком уперше за кілька місяців

Згадав 45-й президент США і про Україну, вкотре пообіцявши закінчити війну. Не пояснивши, втім, як саме.

Завершилося дійство у голлівудському стилі — 100 тисячами синіх, білих, червоних і, звісно, золотистих, куль з-під стелі. Схоже, Дональд Трамп уже не сумнівається у своїй перемозі.