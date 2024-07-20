Армія Ізраїлю завдала удару по збройових складах "Хезболли" у Лівані

ЦАХАЛ завдав удару в районах Тайр-Харфа та Бліда на півдні Лівану.

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що завдала ударів по збройових складах угруповання "Хезболла" в районах Тайр-Харфа та Бліда на півдні Лівану.

Про це Армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила у Telegram.

За інформацією ізраїльських військових, під час удару були зафіксовані повторні вибухи у цьому районі, що свідчить про наявність додаткового озброєння на складах.

5 липня ліванська "Хезболла" випустила по півночі Ізраїлю близько 200 ракет та ударних безпілотників. Внаслідок атаки загинув один із офіцерів ізраїльської армії.