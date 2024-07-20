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Прем'єр Португалії скасував всі заходи через хворобу

Луїш Монтенегру мав розпочинати перемовини з партіями щодо бюджету на 2025 рік.

Прем'єр Португалії скасував всі заходи через хворобу
Луїш Монтенегру
Фото: The Guardian

Очільник португальського уряду Луїш Монтенегру не братиме участі у будь-який публічних заходах до понеділка через стан здоров'я. Про хворобу політика повідомила агенція Bloomberg.

У п'ятницю прем'єр-міністр планував низку зустрічей із представниками парламентських партій для того, щоб розпочати обговорення проєкту державного бюджету на 2025 рік. Проте офіс урядовця повідомив про те, що той підхопив "інфекційне захворювання", через що про кошторис із депутатами спілкували інші міністри.

У розсилці для преси йдеться, що хвороба 51-річного Монтенегру не є серйозною, і йому просто потрібен відпочинок. 

Правоцентрист став прем'єром у квітні після перемоги його політичної сили над соціалістами, перервавши восьмирічний період перебування лівих при владі у Португалії.

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