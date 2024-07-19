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В Естонії планують збільшити податки, аби профінансувати оборону

Ці заходи - тимчасові, вони діятимуть до 2028 року.

В Естонії планують збільшити податки, аби профінансувати оборону
Естонська зброя
Фото: ЕРА/UPG

Новий уряд Естонії має намір збільшити розмір податків, аби профінансувати оборону, передає ERR.

Так, зростуть ПДВ, податок на прибуток до 24%, акцизи на алкоголь і пальне тощо. Таку заяву оприлюднила 19 липня нова коаліція.

Ці розміри податків - тимчасові, вони діятимуть до 2028 року. Крім того, нова коаліція скоротить витрати на утримання персоналу у міністерствах, а також операційні та цільові субсидії на 10 відсотків протягом трьох років.

Натомість збережуть витрати на оборону на рівні не менш ніж 3% і для того, щоб покрити витрати на розміщення союзників по НАТО.

На кошти, отримані від так званого "податку на оборону", коаліція хоче придбати далекобійні системи озброєння та боєприпаси, щоб у разі потреби мати можливість знищити загрозу безпеці Естонії на території противника.

Уряд також хоче зміцнити інформаційний, цифровий простір Естонії, а також підвищити можливості цифрової оборони та кіберзахисту від гібридних загроз та поширення дезінформації.

Коаліція, крім того, обіцяє скоротити дефіцит бюджету з прогнозованих 5,6% до 3% у 2025 році, зберегти його на тому ж рівні у 2026 році, а потім скоротити його у 2027 році.

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