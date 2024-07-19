Внаслідок зіткнення нафтових танкерів біля Сінгапуру загинули понад 60 членів екіпажу, — Reuters

Два великих нафтових танкери після зіткнення поблизу Сінгапуру загорілися. Унаслідок пожеі загинули 62 члени екіпажу двох суден, пише Reuters.

Танкер Hafnia Nile під прапором Сінгапуру та танкер Ceres I під прапором Сан-Томе і Принсіпі знаходилися приблизно за 55 км на північний схід від сінгапурського острова Педра-Бранка на східному підході до Сінгапурської протоки, зазначили у морському та портовому управлінні Сінгапуру (MPA) .

В MPA прозвітували, що 22 члени екіпажу судна Hafnia Nile та 40 членів екіпажу судна Ceres I загинули.

Представники влади та один із власників танкерів повідомили, що двоє членів екіпажу були доставлені у лікарню по повітрю, тоді як інших врятували за допомогою плотів.

Про пожежу стало відомо рано вранці у п’ятницю.

Сінгапур є найбільшим в Азії центром торгівлі нафтою та найбільшим у світі портом для бункерування. Навколишні води є життєво важливими торговельними шляхами між Азією, Європою та Близьким Сходом, а також одними із найбільш завантажених світових морських шляхів.