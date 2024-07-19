Стармер: 44 європейські країни боротимуться із "тіньовим флотом" танкерів РФ

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що 44 європейські країни схвалили план боротьби з "тіньовим флотом" російських нафтових танкерів, які використовуються для обходу міжнародних санкцій.
Про це пише Bloomberg.
Спільний "заклик до дій" має на меті порушити роботу флоту з близько 600 суден, які використовуються Москвою для транспортування приблизно 1,7 мільйона барелів нафти на день.
Перед цим уряд Великобританії оголосив про санкції проти 11 танкерів, які використовуються для перевезення російської нафти.
"Разом з нашими європейськими партнерами ми надіслали чітке повідомлення тим, хто сприяє спробам Путіна уникнути санкцій: ми не дозволимо російському тіньовому флоту та брудним грошиам, які він генерує, вільно проходити через європейські води та поставити під загрозу нашу безпеку", – зазначив Стармер.
Зазначається, що флот нафтових танкерів використовується для фінансування російської військової машини в Україні, а також становить екологічну загрозу для водних шляхів Європи, йдеться у заяві Великобританії. Деякі з кораблів також працюють як російські станції прослуховування та транспортують зброю до Росії.
Згідно з оновленим санкційним списком, вісім з 11 танкерів, на які Британія ввела санкції, належать російському державному нафтоналивному підприємству ПАТ «Совкомфлот», а три інших мають ознаки суден тіньового флоту.
- У червні Велика Британія посилала санкції проти РФ у скоординованих діях з партнерами з G7 для підтримки України. Зокрема, санкції включають кораблі тіньового флоту Путіна.
- Згідо із новими санкціями, обмеження цін G7 на російську сиру нафту та нафтопродукти забороняє західним судновласникам, страховикам і посередникам надавати судна та послуги для вантажів, вартість яких перевищує порогові цифри.
- Однак Москва змогла значною мірою уникнути обмежень, зібравши флот танкерів, які працюють у важкодоступних юрисдикціях, і звернувшись до незахідних постачальників послуг для постачання товару на нові ринки, такі як Індія.
- США, Велика Британія та ЄС нещодавно почали застосовувати санкції проти суден, залучених до цих перевезень.
- Трейдери російської нафти знайшли нове місце для обміну вантажами сирої нафти в Середземному морі.