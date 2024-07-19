Стармер: 44 європейські країни боротимуться із "тіньовим флотом" танкерів РФ

Це має на меті порушити роботу флоту з близько 600 суден.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що 44 європейські країни схвалили план боротьби з "тіньовим флотом" російських нафтових танкерів, які використовуються для обходу міжнародних санкцій.

Про це пише Bloomberg.

Спільний "заклик до дій" має на меті порушити роботу флоту з близько 600 суден, які використовуються Москвою для транспортування приблизно 1,7 мільйона барелів нафти на день.

Перед цим уряд Великобританії оголосив про санкції проти 11 танкерів, які використовуються для перевезення російської нафти.

"Разом з нашими європейськими партнерами ми надіслали чітке повідомлення тим, хто сприяє спробам Путіна уникнути санкцій: ми не дозволимо російському тіньовому флоту та брудним грошиам, які він генерує, вільно проходити через європейські води та поставити під загрозу нашу безпеку", – зазначив Стармер.

Зазначається, що флот нафтових танкерів використовується для фінансування російської військової машини в Україні, а також становить екологічну загрозу для водних шляхів Європи, йдеться у заяві Великобританії. Деякі з кораблів також працюють як російські станції прослуховування та транспортують зброю до Росії.

Згідно з оновленим санкційним списком, вісім з 11 танкерів, на які Британія ввела санкції, належать російському державному нафтоналивному підприємству ПАТ «Совкомфлот», а три інших мають ознаки суден тіньового флоту.