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На кордоні між Польщею і Німеччиною розбився автобус з українцями

9 осіб госпіталізували, 5 з них у важкому стані.

На кордоні між Польщею і Німеччиною розбився автобус з українцями
Фото: RMF24

На автомагістралі зі сторони Познані у Польщі до німецького Франкфурта недалеко від кордону розбився мікроавтобус з громадянами України. 

Про це повідомляє RMF24.

Аварія сталася на автомагістралі А2 в районі міста Свебодзін, що приблизно за 60 км від кордону з Німеччиною.

Мікроавтобус в якому їхали дев'ятеро українців, врізався у вантажівку дорожньої ремонтної служби з технічним причепом, на якій було встановлено попереджувальне маркування і знаки з напрямком об’їзду. Від удару автобус перекинувся набік, права частина транспортного засобу спереду сильно пошкоджена.

Всі дев’ятеро людей з мікроавтобуса доставили до лікарні, п’ятеро з них у важкому стані. Серед серйозно постраждалих четверо дітей.

  • Поблизу прикордонного переходу "Угринів-Долгобичув" з польського боку вранці 27 січня перекинувся автобус із 59 українцями. Внаслідок аварії постраждали 20 людей.
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