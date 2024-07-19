Посол Латвії у Польщі: ідея збивати ракети над Україною означала б конфлікт НАТО і РФ

Посол Латвії у Польщі Юріс Пойканс заявив, що ідея збивати ракети над Україною означала б конфлікт НАТО і Росії.
Про це пише LSM.
За його словами, хоча Польща і розглядає варіанти збивання російських ракет над Україною, але Альянс хоче утриматися від прямих бойових дій.
На його думку, імовірність збиття російських ракет це "скоріше теоретична можливість", адже немає консенсусу серед союзників по НАТО, що це потрібно робити.
"Це відкрило б нову сторінку, і це був би вже не гіпотетичний польсько-російський конфлікт, а конфлікт НАТО-Росія, але є свідоме бажання уникнути подальшої конфронтації", – підкреслив дипломат і додав, що, незважаючи на те, що немає прямого конфлікту між польськими та російськими збройними силами, якщо ракета буде збита, наприклад, над Львовом, це все одно було б "певним новим елементом у цій ситуації".
Зараз Польща виділяє на оборону 4% свого валового внутрішнього продукту, але рішення збільшити його до 5%, за словами посла, є "усвідомленням того, що війна не закінчилася і Польща в небезпеці, тому Польща озброюється, Польща готова захищати свою незалежність"
- Польща ще у травні підняла питання щодо можливого збиття російських ракет поблизу кордонів з Україною. Перед цим ворожі ракети та безпілотники декілька разів залітатили на її територію.
- У липні Україна та Польща уклали безпекову угоду, яка передбачає можливість перехоплення російських ракет і дронів.
- Проте у міноборони Польщі заявили, що не ухвалюватимуть самостійно жодних рішень з приводу збиття російських ракет, що прямують в бік західних регіонів України, а глава МЗС Сікорський натомість повідомив, що його країна таки "розглядає" таку можливість.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не підтримує збиття Польщею російських ракет над територією України.
- За словами Зеленського, буде справедливо, якщо Польща буде допомагати України збивати ракети, які летять в її напрямку.