Посол Латвії у Польщі: ідея збивати ракети над Україною означала б конфлікт НАТО і РФ

Посол Латвії у Польщі Юріс Пойканс заявив, що ідея збивати ракети над Україною означала б конфлікт НАТО і Росії.

Про це пише LSM.

За його словами, хоча Польща і розглядає варіанти збивання російських ракет над Україною, але Альянс хоче утриматися від прямих бойових дій.

На його думку, імовірність збиття російських ракет це "скоріше теоретична можливість", адже немає консенсусу серед союзників по НАТО, що це потрібно робити.

"Це відкрило б нову сторінку, і це був би вже не гіпотетичний польсько-російський конфлікт, а конфлікт НАТО-Росія, але є свідоме бажання уникнути подальшої конфронтації", – підкреслив дипломат і додав, що, незважаючи на те, що немає прямого конфлікту між польськими та російськими збройними силами, якщо ракета буде збита, наприклад, над Львовом, це все одно було б "певним новим елементом у цій ситуації".

Зараз Польща виділяє на оборону 4% свого валового внутрішнього продукту, але рішення збільшити його до 5%, за словами посла, є "усвідомленням того, що війна не закінчилася і Польща в небезпеці, тому Польща озброюється, Польща готова захищати свою незалежність"