Рада скасувала перехід на літній час: от як це вплине на наше здоров'я
Рада скасувала перехід на літній час: от як це вплине на наше здоров'я
В Херсонській облраді закликали місцевих виїхати через "пропускний режим" у 15-кілометровій зоні від Дніпра
В Херсонській облраді закликали місцевих виїхати через "пропускний режим" у 15-кілометровій зоні від Дніпра
Заміна Шмигаля на Свириденко: причини та прогнози
Заміна Шмигаля на Свириденко: причини та прогнози
МЗС відреагувало на умови перебування українських дітей в іспанському таборі Star Time Camp
МЗС відреагувало на умови перебування українських дітей в іспанському таборі Star Time Camp
Кабмін готує законопроєкт про збільшення військового збору для росту доходів бюджету на 140 млрд грн
Кабмін готує законопроєкт про збільшення військового збору для росту доходів бюджету на 140 млрд грн
​Чи вирушать грецькі F-16 в Україну?
​Чи вирушать грецькі F-16 в Україну?
«Нащо мені сонце о третій ночі?»: з лікарем-сомнологом розбираємо основні страхи скасування літнього часу
«Нащо мені сонце о третій ночі?»: з лікарем-сомнологом розбираємо основні страхи скасування літнього часу
Гуде й димить: чим небезпечні генератори для здоров’я українців
Гуде й димить: чим небезпечні генератори для здоров’я українців
Google готується зробити найбільше придбання в історії компанії
Google готується зробити найбільше придбання в історії компанії
ГоловнаСвіт

Посол Латвії у Польщі: ідея збивати ракети над Україною означала б конфлікт НАТО і РФ

За його словами, є "свідоме бажання уникнути подальшої конфронтації".

Посол Латвії у Польщі: ідея збивати ракети над Україною означала б конфлікт НАТО і РФ
Фото ілюстративне
Фото: gazeta.pl

Посол Латвії у Польщі Юріс Пойканс заявив, що ідея збивати ракети над Україною означала б конфлікт НАТО і Росії.

Про це пише LSM.

За його словами, хоча Польща і розглядає варіанти збивання російських ракет над Україною, але Альянс хоче утриматися від прямих бойових дій.

На його думку, імовірність збиття російських ракет це "скоріше теоретична можливість", адже немає консенсусу серед союзників по НАТО, що це потрібно робити.

"Це відкрило б нову сторінку, і це був би вже не гіпотетичний польсько-російський конфлікт, а конфлікт НАТО-Росія, але є свідоме бажання уникнути подальшої конфронтації", – підкреслив дипломат і додав, що, незважаючи на те, що немає прямого конфлікту між польськими та російськими збройними силами, якщо ракета буде збита, наприклад, над Львовом, це все одно було б "певним новим елементом у цій ситуації".

Зараз Польща виділяє на оборону 4% свого валового внутрішнього продукту, але рішення збільшити його до 5%, за словами посла, є "усвідомленням того, що війна не закінчилася і Польща в небезпеці, тому Польща озброюється, Польща готова захищати свою незалежність"

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies