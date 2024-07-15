Генсек НАТО вкотре наголосив, що військовий блок буде підтримувати Україну, але участі у конфілікті не братиме.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не підтримує збиття Польщею російських ракет над територією України.

Про це він заявив в інтерв’ю у межах телемарафону “Єдині новини”.

Він підкреслив, що військовий блок буде підтримувати Україну: “ми зараз збільшили нашу підтримку, зокрема за рахунок різних систем ППО”.

“Звісно F16 є дуже важливим у цьому контексті. Ми надамо більше наземних систем ППО і боєприпасів до тих засобів, що вже є. Це будуть і Patriot, і тактичні системи NASAMS, що надзвичайно важливо”, ‒ сказав він.

Однак Столтенберг підкреслив, що політика НАТО незмінна – Альянс “не буде брати участь у цьому конфлікті”.

“Ми не станемо частиною конфлікту", – зазначив Генсек.

За його словами, Альянс підтримує Україну в знищенні російських літаків, але не буде залучений до цього безпосередньо.