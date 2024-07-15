Головне за ніч та ранок понеділка, 15 липня: понад 1000 боєзіткнень за тиждень, День Української державності

Понад тисячу бойових зіткнень за тиждень , бої на Торецькому та Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, фінал Євро-2024.

Президент України Володимир Зеленський привітав співвітчизників із Днем Української державності.

У записаному відеозверненні він нагадав, що 8 липня Росія прямим влучанням ракети Х-101 поцілила у "Охматдит"."З «Охматдиту» світ побачив тисячі фото й відео. Того, що сталося. І як українці згуртувалися.Побачив, як Україну хочуть убити. І як попри все Україна долає удари", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що українці боряться проти страшного ворога, якого не назвеш людиною і який нескінченно далекий від справжнього християнства, і його необхідно здолати.

"Україна не підкориться злу, яке проливає кров заради свого хворого самоствердження. Яке зневажає правду і людську, і Божу та знецінює всіх, окрім себе. Росія саме на цьому будує свою державність. Але ми з вами інші", – зазначив президент.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що загалом за тиждень відбулося понад 1000 зіткнень.

Ворог завдав 18 ракетних ударів із використанням 77 ракет, здійснив понад 450 авіаударів (із майже 600 КАБами), понад 30 000 обстрілів, зокрема понад 800 – із реактивних систем залпового вогню.

На Торецькому напрямку росіяни здійснили 120 спроб прорвати оборону в районі Залізного, Нью-Йорка, Південного, Північного, Торецька і Деліївки.

На Покровському напрямку захисники відбили 303 атаки окупантів. Основні зусилля ворог прикладав у районі Воздвиженки, Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки Першої і Прогреса Донецької області.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1200 окупантів, 62 артсистеми та 15 бойових броньованих машин ворога. Від початку повномаcштабного вторгнення втрати ворога складають орієнтовно 560 290 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

Уночі та зранку росіяни здійснили сім обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 20 вибухів.

Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Есманьська та Дружбівська громада, повідомили у Сумській ОВА та в ДСНС.

Упродовж 14 липня через масовані удари нанесені з території Росії по прикордонних населених пунктах Сумського району співробітникам ДСНС довелось п’ять разів ліквідовувати пожежі.

За різними адресами ворожі атаки призводили до виникнення загорянь в житловому секторі, де проживають цивільні. Всі осередки пожеж вдалось ліквідувати та не допустити подальшого поширення вогню, зокрема і на житлові будинки, що знаходились поряд з епіцентрами горіння.

В Одеській області напали на прикордонний наряд. Напад відбувся в Мар'янівці (15 км до молдовського кордону) під час перевірки транспортного засобу, в якому, окрім водія, перебували ще четверо людей, пише УП із посиланням на дані речника ДПСУ Андрія Демченка і інформацію від анонімних джерел.

Двоє людей з машини почали тікати в різні напрямки, а згодом один із них напав на військовослужбовця. Задля збереження свого життя прикордонник був змушений застосувати зброю. Спочатку він зробив попереджувальні постріли, а потім стріляв у бік нападника. Той загинув. Лікарі швидкої допомоги констатували смерть чоловіка та тілесні ушкодження в прикордонника.

"Інформація, яка почала ширитися на окремих ресурсах про те, що прикордонник відкрив стрілянину з пістолета навздогін втікачу, не відповідає дійсності. За цим фактом повідомлено ДБР, інші правоохоронні органи та підрозділи прокуратури. Тривають невідкладні слідчі дії. Військовослужбовців не затримували. Відзначу, на жаль, це вже не перший випадок нападу на прикордонний наряд порушниками, в результаті яких військовослужбовці вимушені застосовувати зброю для збереження свого життя та здоров’я", – сказав Демченко.

За даними УП, втікачами були четверо військових-дезертирів.

Збірна Іспанії перемогла Англію (2:1) у фіналі Євро-2024 в Берліні.

У першому таймі команди не форсували гру та грали обережно. Після перерви швидкість гри зросла. На 47 хвилині Вільямс отримав пас від Ямала та пробив в один дотик у правий кут Пікфорда – 1:0.

На 73-й англійці зрівняли рахунок, однак на останніх хвилинах Оярсабаль відгукнувся на простріл Кукурельї та забив переможний гол.

Іспанці стали чотириразовими чемпіонами Європи. Англійці натомість поступилися у другому фіналі Євро поспіль.

Нагадаємо, на шляху до фіналу підопічні Луїса де ла Фуенте здолали збірні Грузії, Німеччини та Франції.

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