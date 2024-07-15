​Чучхе в степах України​
​Чучхе в степах України​
Президент США озвучив втрати росіян у війні проти України
Президент США озвучив втрати росіян у війні проти України
У Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу, нападника ліквідували (доповнено)
У Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу, нападника ліквідували (доповнено)
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
На Тернопільщині перекинувся автобус з паломниками
На Тернопільщині перекинувся автобус з паломниками
Міноборони роз'яснило процедуру оновлення військово-облікових даних і питання штрафів
Міноборони роз'яснило процедуру оновлення військово-облікових даних і питання штрафів
​Померла зірка серіалів "Беверлі Хіллз" і "Всі жінки - відьми" Шеннен Догерті
​Померла зірка серіалів "Беверлі Хіллз" і "Всі жінки - відьми" Шеннен Догерті
Фінал Євро-2024. Іспанія – Англія (2:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал Євро-2024. Іспанія – Англія (2:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Зеленський прокоментував замах на Трампа
Зеленський прокоментував замах на Трампа
ГоловнаСуспільствоВійна

Українські захисники ліквідували 1200 окупантів за добу

Російська армія втратила 62 артсистеми та 15 бойових броньованих машин.

Українські захисники ліквідували 1200 окупантів за добу
Фото: скрін відео

Українські захисники за добу знищили 1200 окупантів, 62 артсистеми та 15 бойових броньованих машин ворога. Від початку повномаштабного вторгнення втрати ворога складають орієнтовно 560 290 солдатів.

Про таке інформує Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 560290 (+1200) осіб,
  • танків ‒ 8214 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15826 (+15) од,
  • артилерійських систем –  15324 (+62) од,
  • РСЗВ – 1119 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 892 (+2) од,
  • літаків – 361 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12148 (+41),
  • крилаті ракети ‒ 2398 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20623 (+85) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2569 (+3).

У Генштабі уточнили, що загальні цифри втрат противника у крилатих ракетах та БпЛА ОТР подані з врахуванням уточнення за попередній період, а втрати за минулу добу подаються у звичайному режимі.

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ
Дані уточнюються.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies