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Міноборони роз'яснило процедуру оновлення військово-облікових даних і питання штрафів

Так у МОУ відреагували на некоректні, на їхню думку, трактування відповідної норми закону, які ширяться у телеграмі та на інформаційних ресурсах.

Міноборони роз'яснило процедуру оновлення військово-облікових даних і питання штрафів
Мобілізація, проходження ВЛК
Фото: Судово-юридична газета

Міністерство оборони України роз'яснило процедуру оновлення військово-облікових даних і пов'язані з нею штрафи.

У відомстві зазначили - у телеграмі та в низці інформаційних ресурсів з'явилися некоректні трактування відповідної норми закону. 

За інформацією міністерства, наразі законодавством України передбачені окремі види військового обов'язку: оновлення даних та проходження медичного огляду для визначення ступеня придатності до проходження військової служби.   

"Міністерство оборони підкреслює, що при поновленні даних проходження військово-лікарської комісії не вимагається. Проходження ВЛК необхідне лише після отримання повістки на проходження військово-лікарської комісії," - зазначили у відомстві. 

Директор департаменту кадрової політики Міноборони Марк Андрусяк пояснив, що відповідно до закону, оновлення даних громадянами – це окремий вид військового обов'язку. "Крім того, в статті 21 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачено окремий обов'язок громадян – проходження медичного огляду для визначення ступеня придатності до проходження військової служби", - повідомив Андрусяк.

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