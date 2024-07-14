14 липня російські окупанти атакували Мирноград і Лиман на Донеччині.
Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
За його словами, у Мирнограді вороги влучили ракетою в адмінбудівлю та багатоповерхівку і вбили людину, поранили шістьох осіб. За попередньою інформацією, ще дві людини перебувають під завалами.
У Лимані відомо про трьох поранених, пошкоджені щонайменше один будинок і кав'ярня.
- 13 липня російські війська вбили шістьох жителів Донецької області, ще одинадцять зазнали поранень.