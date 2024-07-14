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Росіяни обстріляли Мирноград і Лиман на Донеччині, є жертви і люди під завалами

Зокрема, у Мирнограді вороги влучили ракетою в адмінбудівлю та багатоповерхівку.

Росіяни обстріляли Мирноград і Лиман на Донеччині, є жертви і люди під завалами
Наслідки російських обстрілів Донеччини 14 липня 2024 року
Фото: Telegram/Вадим Філашкін

14 липня російські окупанти атакували Мирноград і Лиман на Донеччині.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Наслідки російських обстрілів Донеччини 14 липня 2024 року
Фото: Telegram/Вадим Філашкін
Наслідки російських обстрілів Донеччини 14 липня 2024 року

За його словами, у Мирнограді вороги влучили ракетою в адмінбудівлю та багатоповерхівку і вбили людину, поранили шістьох осіб. За попередньою інформацією, ще дві людини перебувають під завалами.

У Лимані відомо про трьох поранених, пошкоджені щонайменше один будинок і кав'ярня.

Наслідки російських обстрілів Донеччини 14 липня 2024 року
Фото: Telegram/Вадим Філашкін
Наслідки російських обстрілів Донеччини 14 липня 2024 року
Наслідки російських обстрілів Донеччини 14 липня 2024 року
Фото: Telegram/Вадим Філашкін
Наслідки російських обстрілів Донеччини 14 липня 2024 року

  • 13 липня російські війська вбили шістьох жителів Донецької області, ще одинадцять зазнали поранень.
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