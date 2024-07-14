Зокрема, у Мирнограді вороги влучили ракетою в адмінбудівлю та багатоповерхівку.

14 липня російські окупанти атакували Мирноград і Лиман на Донеччині.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Фото: Telegram/Вадим Філашкін Наслідки російських обстрілів Донеччини 14 липня 2024 року

За його словами, у Мирнограді вороги влучили ракетою в адмінбудівлю та багатоповерхівку і вбили людину, поранили шістьох осіб. За попередньою інформацією, ще дві людини перебувають під завалами.

У Лимані відомо про трьох поранених, пошкоджені щонайменше один будинок і кав'ярня.

Фото: Telegram/Вадим Філашкін Наслідки російських обстрілів Донеччини 14 липня 2024 року

Фото: Telegram/Вадим Філашкін Наслідки російських обстрілів Донеччини 14 липня 2024 року