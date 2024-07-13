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На Донеччині росіяни скинули авіабомбу на зупинку з людьми

На місці загинули троє чоловіків. 

На Донеччині росіяни скинули авіабомбу на зупинку з людьми
Фото: Вадим Філашкін

У Мирнограді Донецької області росіяни скинули авіабомбу на зупинку з людьми. Ще один авіаудар прийшовся по адмінбудівлі.

Про це розповіли у пресслужбі Нацполіції України.

"Четверо людей загинули та дев’ять отримали поранення внаслідок ворожих бомбардувань  міста. Серед постраждалих – дитина", — ідеться у повідомленні.

Російські війська вдарили по Мирнограду двома авіабомбами "УМПБ Д-30СН" по зупинці громадського транспорту та адмінбудівлі.

На місці загинули троє чоловіків, серед них — 42-річний водій автобусу. 41-річна жінка померла в лікарні.

Серед поранених восьмеро людей віком від 20 до  62 років, а також 16-річний хлопець.

Руйнувань зазнали вісім багатоквартирних і пʼять приватних будинків, чотири крамниці, дві адмінбудівлі та два заклади освіти, цивільний автомобіль.

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