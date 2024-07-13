Головне за ніч та ранок суботи, 13 липня: 149 боєзіткнень, "шахед" в Білорусі, курс долара на понеділок

Нічна повітряна атака, 149 бойових зіткнень , бої на Торецькому та Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, аномальна спека, пожежа на нафтобазі в Росії.

У ніч на 13 липня Росія атакувала територію України п'ятьма ударними БпЛА типу "Shahed" із Приморсько-Ахтарська (РФ).

"Чотири ворожі БпЛА збито підрозділами мобільних вогневих груп у Донецькій та Харківській областях", — ідеться у звіті ВПС України.

П’ятий "Шахед" вийшов з повітряного простору України у напрямку Гомельської області (Білорусь).

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби відбулося 149 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 64 авіаударів із використанням 94 КАБів. Крім цього, здійснив майже 5000 обстрілів, зокрема, 143 - із реактивних систем залпового вогню.

На Торецькому напрямку загарбники здійснили 19 атак неподалік Торецька, Північного, Залізного і Нью-Йорка.

На Покровському напрямку відбиті 42 штурмові дії у районах Олександрополя, Новоселівки Першої, Новоолександрівки, Прогреса, Лозуватського, Сокола, Яснобродівки, Воздвиженки та Карлівки. Там загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити українські підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих зусиль була поблизу Новоолександрівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 22 атаки біля Красногорівки, Парасковіївки та Костянтинівки, там ворог намагався прорвати оборону.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1120 російських окупантів. Росія втратила в Україні вже близько 557 770 своїх військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 13 липня у Цимлянському районі Ростовської області Росії внаслідок атаки дронів спалахнула пожежа на нафтобазі, повідомили російські ЗМІ.

Відомо, що загорівся резервуар з паливом.

13 липня, у суботу, в Україні прогнозують спеку понад +30°С. У південних областях очікується температура до +41°С.

"Суха спекотна погода, лише ввечері на крайньому заході країни місцями короткочасний дощ, гроза", — ідеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Вдень сильна спека 35-39° в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, місцями надзвичайна спека 40-41°. Температура вночі 20-25°. У Карпатах та на сході країни вночі 17-22°, вдень 30-34°.

15 липня офіційний курс долара вперше в історії перевищить 41 гривню.

Національний банк України визначив, що у понеділок за одиницю американської валюти потрібно буде віддати 41 гривню та 4 копійки. На міжбанківському ринку цей бар'єр було пробито ще у п'ятницю.

Так само рекордним зі знаком "мінус" буде на початку робочого тижня і курс євро: його торгуватимуть за 44 гривні та 68 копійок.

Згідно з державним бюджетом на 2024 рік, прогноз курсу долара на кінець року становить 42 гривні та 10 копійок. Середньорічний показник у 40 гривень та 70 копійок американська валюта вже перевищила.

Представники правих політичних сил у Швейцарії мають намір не допустити проведення в країні наступного року конкурсу "Євробачення", називаючи захід "пропагандистським" і "таким, що заохочує сатанізм та окультизм".

Як пише The Guardian, Федеральний демократичний союз, який сповідує принципи християнського консерватизму, погрожує зірвати плани організаторів "Євробачення", скориставшись системою швейцарської прямої демократії.

У Цюриху, Женеві, Берні та Базелі, які претендують на проведення конкурсу, праві хочуть організувати бюджетні референдуми. Громадянам пропонуватимуть заборонити владі виділяти кошти на "Євробачення".

Європейська мовна спілка вже має досвід зміни країни-господарки пісенного конкурсу: після перемоги гурту Kalush Orchestra замість України через повномасштабну війну організаторкою стала Велика Британія, яка провела "Євробачення" від імені нашої держави у Ліверпулі.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!