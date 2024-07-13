Швейцарські консерватори хочуть зірвати наступне "Євробачення"

Країна має приймати конкурс у 2025 році, але політики можуть цьому завадити.

Представники правих політичних сил у Швейцарії мають намір не допустити проведення в країні наступного року конкурсу "Євробачення", називаючи захід "пропагандистським" і "таким, що заохочує сатанізм та окультизм".

Як пише The Guardian, Федеральний демократичний союз, який сповідує принципи християнського консерватизму, погрожує зірвати плани організаторів "Євробачення", скориставшись системою швейцарської прямої демократії.

У Цюриху, Женеві, Берні та Базелі, які претендують на проведення конкурсу, праві хочуть організувати бюджетні референдуми. Громадянам пропонуватимуть заборонити владі виділяти кошти на "Євробачення".

Європейська мовна спілка вже має досвід зміни країни-господарки пісенного конкурсу: після перемоги гурту Kalush Orchestra замість України через повномасштабну війну організаторкою стала Велика Британія, яка провела "Євробачення" від імені нашої держави у Ліверпулі.