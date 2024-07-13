Байден перед журналістами назвав Зеленського Путіним
Байден перед журналістами назвав Зеленського Путіним
F-16 скоро в Україні. Відповіді на головні питання про їхню роль у війні
F-16 скоро в Україні. Відповіді на головні питання про їхню роль у війні
На Львівщині спроба обшуку на тютюновій фабриці закінчилася бійкою
На Львівщині спроба обшуку на тютюновій фабриці закінчилася бійкою
Президент США озвучив втрати росіян у війні проти України
Президент США озвучив втрати росіян у війні проти України
CNN: Кінець президентської кампанії Байдена - вирішене питання для демократів
CNN: Кінець президентської кампанії Байдена - вирішене питання для демократів
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Вашингтонський саміт НАТО і Україна: примарна надія
Вашингтонський саміт НАТО і Україна: примарна надія
​Чучхе в степах України​
​Чучхе в степах України​
Байден "не бачить сенсу" дати Україні зброю для ударів по Москві
Байден "не бачить сенсу" дати Україні зброю для ударів по Москві
ГоловнаСвіт

Швейцарські консерватори хочуть зірвати наступне "Євробачення"

Країна має приймати конкурс у 2025 році, але політики можуть цьому завадити. 

Швейцарські консерватори хочуть зірвати наступне "Євробачення"

Представники правих політичних сил у Швейцарії мають намір не допустити проведення в країні наступного року конкурсу "Євробачення", називаючи захід "пропагандистським" і "таким, що заохочує сатанізм та окультизм".

Як пише The Guardian, Федеральний демократичний союз, який сповідує принципи християнського консерватизму, погрожує зірвати плани організаторів "Євробачення", скориставшись системою швейцарської прямої демократії.

У Цюриху, Женеві, Берні та Базелі, які претендують на проведення конкурсу, праві хочуть організувати бюджетні референдуми. Громадянам пропонуватимуть заборонити владі виділяти кошти на "Євробачення".

Європейська мовна спілка вже має досвід зміни країни-господарки пісенного конкурсу: після перемоги гурту Kalush Orchestra замість України через повномасштабну війну організаторкою стала Велика Британія, яка провела "Євробачення" від імені нашої держави у Ліверпулі.

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies