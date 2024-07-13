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Євросоюз погрожує штрафами мережі X за порушення цифрового законодавства

Власники верифікованих акаунтів, на думку чиновників ЄС, вводять читачів в оману.

Євросоюз погрожує штрафами мережі X за порушення цифрового законодавства
Фото: EPA/UPG

Технічний регулятивний орган Євросоюзу висунув звинувачення щодо порушення соціальною мережею X (раніше відомою як Twitter) правил, передбачених Актом ЄС про цифрові послуги.

Як зазначає BBC, претензії блоку викликала політика верифікації акаунтів у X. Користувачі можуть думати, що облікові записи із синьою позначкою є перевіреними мережею - хоча насправді її можна отримати за оплату підписки. 

У ЄС провели розслідування тривалістю 7 місяців, за підсумками якого таку практику назвали шляхом до введення читачів в оману та дозволом "діячам зі зловмисними намірами" поширювати свою шкідливу інформацію.

Власник X Ілон Маск заявив, що висновки Євросоюзу не відповідають дійсності, а Акт про цифрові послуги містить утиски свободи слова, які він вважає неприйнятними. Виконавча директорка мережі Лінка Яккаріно також відкинула звинувачення, стверджуючи, що загальний доступ до верифікації - це "краще, ніж привілей для небагатьох обраних". 

Якщо в X не внесуть зміни до своєї діяльності на території ЄС, компанії загрожує штраф у розмірі 6% від її річного глобального грошового обігу.  

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