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Армія Ізраїлю ліквідувала одного з командирів ХАМАС

Хоссам Мансур був оперативним працівником військового крила ХАМАС.

Армія Ізраїлю ліквідувала одного з командирів ХАМАС
Хоссам Мансур
Фото: ЦАХАЛ

12 липня ізраїльські військові завдали удару та ліквідували терориста Хоссама Мансура, командира взводу Сил внутрішньої безпеки ХАМАС.

Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛ.

“Хоссам був оперативним працівником військового крила ХАМАС, раніше відігравав значну роль у Силах внутрішньої безпеки та брав значну участь у збереженні та продовженні терористичної діяльності ХАМАС у всьому секторі Газа”, - йдеться у повідомленні.

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Крім того, Хосам був одним із директорів фонду "Аль-Хайр". Він перераховує кошти терористичним організаціям, прикриваючись гуманітарною діяльністю.

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