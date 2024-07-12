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Перше в арабському світі представництво НАТО відкриють у Йорданії

Це буде офіс зв'язку.

Перше в арабському світі представництво НАТО відкриють у Йорданії
Штаб-квартира НАТО
Фото: picture-alliance/dpa/K. Nietfeld

Під час саміту НАТО у Вашингтоні ухвалили рішення про відкриття офісу зв'язку в Йорданії. Це буде перше в арабському світі представництво НАТО.

Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на МЗС Йорданії.

Про намір створити таке представництво заявили рік тому, на саміті НАТО в Литві.

"Офіс сприятиме зближенню НАТО та Йорданії, розширюючи політичний діалог і практичну співпрацю в галузях, що становлять інтерес для обох сторін", - йдеться в заяві МЗС Йорданії.

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Також зазначається, що НАТО визнає ключову роль Йорданії в досягнення регіональної та міжнародної стабільності та високо оцінює багаторічні досягнення в боротьбі з тероризмом і насильницьким екстремізмом.

"Спираючись на майже три десятиліття глибоких двосторонніх відносин, зокрема в межах Середземноморського діалогу, відкриття Офісу зв’язку НАТО в Аммані є природним продовженням давніх відносин між НАТО та Йорданією, які продовжуватимуть розвиватися", - зазначили, в свою чергу, в НАТО.

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