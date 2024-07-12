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Німеччина заявила, що не злякається Росії, після повідомлення про загрозу замаху на керівника Rheinmetall, — Reuters

Через імовірну загрозу німецький оборонний концерн Hensoldt переглядає заходи безпеки.

Німеччина заявила, що не злякається Росії, після повідомлення про загрозу замаху на керівника Rheinmetall, — Reuters
Голова правління концерну Rheinmetall AG Армін Паппергер
Фото: ОПУ

В уряді ФРН серйозно віднеслися до повідомлення американської розвідки щодо змови росіян з метою вбивства виконавчого директора ніецького концерну Rheinmetall, однак це не лякає Німеччину, пише Reuters.

11 липня CNN повідомляв, що американська розвідка розкрила російський план вбивства Арміна Паппергера, генерального директора компанії, яка виробляє артилерійські снаряди й військову техніку для України.

"Ми не дозволимо Росії залякати себе і продовжимо робити все можливе, щоб запобігти російським загрозам у Німеччині", — заявила міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.

Rheinmetall, один із найбільших у світі виробників артилерійських і танкових снарядів, не підтвердив інформацію щодо замаху, але у заяві зазначили, що "вживаються необхідні заходи" для забезпечення безпеки після регулярних консультацій з органами безпеки.

У зв'язку з цим, німецький оборонний концерн Hensoldt, який виробляє радарні технології для системи протиповітряної оборони IRIS-T, що використовується в Україні, заявив, що переглядає заходи безпеки.

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